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普悠瑪案台鐵正要告日商 律師卻被日商挖走

2019-07-13 14:58聯合報 記者侯俐安╱即時報導

台鐵普悠瑪號去年10月21日出軌釀重大死傷，由於普悠瑪出廠和交車時列車自動保護系統（ATP）沒有接上遠端監控系統，交通部4月30日發出律師函向得標廠商日商住友商社究責，卻遭打回票。台鐵原打算提告，未料上月找律師研商時，日本住友商社提前挖走原本協助台鐵的兩家知名律師事務所，台鐵只能緊急應戰改找新的律師事務所，最快8月提告。

台鐵普悠瑪翻覆事故造成嚴重死傷，根據普悠瑪出軌前的通聯紀錄，主風泵故障導致動力不足，司機員、調度員、檢修員通話討論近50分鐘，司機員提及空壓機跳開，卻被誤解成是空調出現問題。

台鐵事後調查發現，普悠瑪製造商日本日本住友商社和車輛製造商日車公司委託英國勞氏IV&V失職，提供的維修、保養手冊，相同物品卻有不同用詞。例如最受到大家關心的主風泵，其他用法還有風泵、空壓機，中空絲膜除濕器又被稱為中間冷卻器、濾清器以及濾網等，導致維修人員誤判。IV&V提供的普悠瑪號驗收單上，也沒有將ATP遠端監控系統納入，讓台鐵根據驗收單作業時也錯失驗收該項目。

日車公司原本有發新聞稿承認ATP遠端監控系統並未連線，但台鐵4月30日發出律師函給日本住有商社究責，日方將責任推得一乾二淨，認為車交到台鐵手上、責任已經結束。日車不僅不認錯，還把問題推給台鐵保養不確實，台鐵原計6月初與律師研商決定直接走司法途徑提告，尤其日商還有4.3億元保固保證金在台鐵手上，都是談判籌碼。

沒想到6月再找律師事務所時，事務所回覆「無法再幫台鐵」，並告知台鐵「已與住友商社合作」，台鐵憂心手上握有的資料與籌碼因此被日方掌握，台鐵只能緊急找新的律師事務所合作。

發生嚴重事故的台鐵6432次普悠瑪列車，靜靜的停在台鐵富岡基地內。本報資料照片
發生嚴重事故的台鐵6432次普悠瑪列車，靜靜的停在台鐵富岡基地內。本報資料照片
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台鐵普悠瑪號出軌
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