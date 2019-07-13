親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判無罪
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不爽顧客「自以為是神」 日本拉麵店老闆拒本國客

國道3號5車追撞　1童失去生命跡象

2019-07-13 14:46聯合報 記者李隆揆╱即時報導

國道3號北上16.8公里處今天下午發生一起嚴重車禍，1輛水泥預拌車與4輛自小客車發生追撞，造成現場有2名孩童及1名女子受傷送醫，其中一名孩童當場失去生命跡象，目前警方已到場釐清案情當中。

國道車禍
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

普悠瑪案台鐵正要告日商 律師卻被日商挖走

2019-07-13 14:58

北市工人施工撿到槍 警方直呼「很扯」

2019-07-13 14:57

包裡帶刀赴北檢找朋友　男：前一天露營忘記拿出刀具

2019-07-13 13:42

攝護腺隱疾露鳥解放？老翁到庭翻供「褲頭沒拉就尿濕」

2019-07-13 11:51

5萬元行賄樁腳 烏來區民代表簡建成判刑

2019-07-13 11:49

台東涉買票議員沒事 幫買票里長遭解職8月下旬補選

2019-07-13 11:44

貨車司機撞斃酒醉騎士 賠被害家屬100萬元獲緩刑

2019-07-13 11:14

志願役離營逃兵1年7月未歸 他遭通緝 原來在躲債主

2019-07-13 09:27

海上喋血奪8命 菲籍大副起訴求重刑

2019-07-13 00:50

生母溺死男嬰獲自首減刑判8年 檢方不服將上訴

2019-07-12 22:04

盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04

世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47

父子疑板材廠害「木屑過敏」 二審逆轉勝訴

2019-07-12 19:40

世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40

嗜賭又好吃懶做讓妻想離婚 他竟放話：離婚可以但要錢

2019-07-12 19:29

限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20

繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32

鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11

男子欠地下錢莊錢 竟靠賣保時捷侵占數百萬還債

2019-07-12 16:28

他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03

不配合就是妨害公務？談嗆警「脫褲給你含」遭送辦爭議

2019-07-12 15:57

搭友人車撞橋墩死亡索國賠 台科大學生家屬獲賠121萬

2019-07-12 15:38

小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38

渣男偷吃不戴套還逼人妻墮胎 簡訊露餡判3月

2019-07-12 15:00

想和小女友結婚偽造女友媽簽名 連母親也被拖下水

2019-07-12 15:00

拒警攔檢 逆向、跨線超車挨罰 法官撤銷：非危險駕駛

2019-07-12 13:44

6旬婦硬上滿人車廂遭推擠 怒告中年男稱「被襲胸！」

2019-07-12 12:53

基隆中山一、二路測速器跨雙白線就拍？ 警：謠言啦

2019-07-12 12:50

白牌機車暗夜上國道還迴轉逆行 騎士狂騎17公里遭輾斃

2019-07-12 11:35

義務役憲兵染病猝死 中隊長、醫官仍獲不起訴

2019-07-12 11:31

從台86追到台1線6度遭剪車 女大生提告獲償8萬元

2019-07-12 11:16

砍殺同鄉推落海 屏地院判印尼籍漁工13年徒刑

2019-07-12 11:04

遭攔查他正面撞又急煞倒車撞警 警連開4槍才制伏

2019-07-12 10:44

賄選獲釋嘉縣議員當選人補宣誓 法官： 好好履行職務

2019-07-12 10:43
看更多

熱門文章

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

2019-07-12 16:23

高雄大社果菜市場驚傳凶殺案 一女已無生命跡象

2019-07-13 09:35

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

2019-07-13 12:00

0勝5敗還輸延長賽！「馬王終局之戰」馬英九只贏回1樣

2019-07-13 08:00

限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

2019-07-13 10:35

快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

2019-07-13 12:58

繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32

北檢轟高院馬英九案判決 高院回「流於情緒」

2019-07-12 20:54

不滿女友父母反對交往 高市男子憤而行凶殺人

2019-07-13 14:38

世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40

蘇貞昌弔唁殉職鐵警不簽名 慰問父母「你們要保重」

2019-07-12 15:36

台灣坐牢在幹嘛？釣出專業千字勸世文 網友：你被關多久了　

2019-07-13 11:50

虎父無犬子！兒破獲10年前強盜案 警父喜頒破案茶

2019-07-12 17:09

高院認「馬被動接收監聽資料」 馬案、太陽花同一標準

2019-07-13 00:13

影／不容許私刑正義！直播主糾眾蛋洗虐嬰保母家警送辦

2019-07-12 16:05

世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47

馬洩密案無罪 羅智強：烏龍鬧劇 辦馬檢察官都升官

2019-07-13 09:45

馬英九洩密無罪確定 北檢批：更一審疑未閱卷判決草率

2019-07-12 16:25

影／洩密無罪馬欣慰 柯建銘怒轟「比蔣介石還蔣介石」

2019-07-12 16:37

金錢豹酒客搶搭電梯大打出手 31警帶回14酒客

2019-07-13 09:24

竹南公義路2車疑追撞 後車冒煙陷火海

2019-07-12 22:33

他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03

疑似酒駕肇禍？金防部1士兵防區撞樹身亡

2019-07-13 13:54

鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11

桃園又傳持槍挾持案 3惡煞擄走夫妻逼領50萬

2019-07-12 23:09

盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35

陪兒子釣魚不慎落水 搜索5個小時未尋獲

2019-07-12 17:19

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04

影／「餅哥」霸氣贈百萬元警用裝備 警大讚「土地公」

2019-07-13 08:54

觀察站／重大敏感案件起訴不慎 傷檢公信

2019-07-13 00:05

影／三峽河溪水暴漲 挖土機駕駛受困河中央

2019-07-12 18:11

國三南港段水泥車追撞4車 6歲男童命危急救

2019-07-13 14:33

小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38

台東涉買票議員沒事 幫買票里長遭解職8月下旬補選

2019-07-13 11:44

今年前4月 6都交通死傷近10萬人

2019-07-13 00:25

大浪吞噬男大生家屬哭斷腸 救難隊員：再堅強也會掉淚

2019-07-13 11:41

露營區意外1人溺斃 警：疑上游洪水走避不及

2019-07-12 19:47

生母溺死男嬰獲自首減刑判8年 檢方不服將上訴

2019-07-12 22:04

志願役離營逃兵1年7月未歸 他遭通緝 原來在躲債主

2019-07-13 09:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top