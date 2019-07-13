邱莉莉批缺席立院投票 高思博上訴二審遭駁回

2019-07-13 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



這屆台南市長選舉期間，民進黨籍提名人黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉以發布新聞稿、召開記者會形式，批評國民黨籍提名人高思博擔任立委時缺席全民健康保險、老人福利法、老農福利津貼等等法案投票，高認邱不實言論涉汙衊，提告求償100萬元，並刊登道歉啟事，一審遭駁回，上訴二審，台南高分院認邱的言論，僅係選舉之際，本於其確信為真實而基於公眾利益目的發表言論，尚難遽認係誹謗，駁回上訴，可再上訴。

高思博表示，前兩案，他人當時在立法院現場，故意不投票，卻被講成缺席，他覺得遭惡意的扭曲，當初之所以上訴認事情真相需要搞清楚，如今法官認為對方所言係屬言論自由範疇，是否再上訴，會再和律師討論。

邱莉莉主張，她以發布新聞稿、記者會方式所陳述高就上開法案未投票，乃係本於事實所為的陳述，並無妨害其名譽；選舉時就公共事務為評論以期選民充分認識候選人而為適當選擇，係民主政治重要一環，他任職立法委員期間的投票率、議事參與度，本為選民關切事項，且其表現足以影響其是否具備領導市政，則其是否認真問政、參與議事，自應受大眾檢視，並應對選民為清楚合理交代。

她表示，她身為台南市市民針砭將來市長人選，發表相關評論動機，並非專以毀損高的名譽、人格權為目的，係對可受公評事項為適當評論，乃言論自由範疇。

台南高分院合議庭認為，上開議案性質多與國民民生相關的議案，邱藉詞表達主觀看法，並不是沒有原因；縱使高所稱內部議事規則問題為外界所難以理解，高就上開民生議案未參與投票表決，尚難有利其認定。高據此認定邱意圖抹其人格與名譽權等情，恐有誤會。