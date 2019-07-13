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快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

快訊／高雄大社果菜市場兇殺案 兇嫌中午落網

2019-07-13 12:58聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市大社區金龍果菜市場今早傳出凶殺案，警方鎖定王姓被害人女兒的韓姓男友行凶，今午近1點在他位於楠梓區的住家找到他，韓的女友也同在屋內，但她似不知道母親已經身亡。

高雄46歲王女今早帶女兒騎車到大社果菜市場買菜，結果在菜市場停車時，女兒男友突然現身，雙方拉扯後，男子持刀刺婦人臉部，造成她身亡。

涉嫌在高雄大社果菜市場逞兇的男子（左一），被市場監視器拍下身影。記者王昭月／翻攝
涉嫌在高雄大社果菜市場逞兇的男子（左一），被市場監視器拍下身影。記者王昭月／翻攝
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女兒高雄市殺人
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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