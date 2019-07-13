新北警強勢「打詐」 斷絕詐欺產業鏈

2019-07-13 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



為壓制詐欺集團，保障人民財產安全，內政部警政署自今年7月8日起至7月12日止，規畫執行為期5天的「全國同步打擊詐欺專案行動」新北市警局於專案期間全力掃蕩，計查獲詐欺車手、車手頭、收簿手、取簿手及地下匯兌業者等犯嫌共269人，查扣汽車4輛、房屋1棟及其他不法贓款2191萬餘元，同時新北警方加強與金融機構、超商聯繫，積極攔阻民眾遭詐款項，專案期間共成功攔阻民眾被害18件，攔阻金額達195萬餘元，警方誓言要斷絕詐欺產業經濟命脈。

近來警方破獲「靈骨塔詐騙案件」，此案類手法多鎖定年長者，以高報酬之誘因，招攬投資靈骨塔相關產品，使被害人相信其增值空間，接續以各種理由要求被害人多次給付訂金、稅金、或包套購買骨灰罈、搭配生前契約等等名目，不斷的要求被害人付款。警方表示，民眾若遇到類似遊說投資高報酬率標的時，應多加思考並適時求助警方，以免一時貪小便宜而成為詐騙集團的肥羊。

為攔阻民眾遭詐款項，守護民眾辛苦財，新北市警方針對轄內詐欺提款熱點，以大數據進行關聯式分析，迅速調閱影像辨識及掌握犯嫌身分，並提前盤點案件，與地檢署協調聯繫，蒐整犯罪事證報請檢察官指揮偵辦，於專案期間強力查緝，將詐欺犯嫌一網打盡。