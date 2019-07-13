控鄰「土襲」傷眼 男求償250萬獲賠1萬

2019-07-13 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮市劉姓男子指控，因與陳姓鄰居言語爭執，遭對方持圓鍬撥土10餘次，導致左眼視網膜剝離等傷害，視力嚴重受損，連同醫療、交通費用及精神撫慰金，提告求償250萬元，法官認定陳朝劉撥土僅造成劉男結膜炎，判陳須賠1萬1180元。

劉姓男子提告指出，他與陳姓鄰居因發生言語爭執，於106年7月31日晚間6時許，遭對方以小圓鍬鏟起地上朝他撥土10餘次，造成他左眼視網膜剝離、視力嚴重受損、雙眼有飛蚊症等重傷害。

劉男認為，陳姓鄰居應負擔他醫療支出10萬507元、從106年直到108年3月，每周看診一次的計程車費共2萬4000元、喪失勞動能力金138萬餘元，此外，他因對方的傷害行為，視力僅餘0.05，幾乎失明，精神上受有痛苦，也求償100萬元，合計共求償250萬947元。

花蓮地院法官調閱劉姓男子員工健檢資料，發現他左眼視力早在104年間僅為0.1，於105年經矯正後仍只有0.6，認為他長期視力不佳；而陳男在遭撥土當天確曾到門諾醫院就醫，但只診斷出結膜炎，事隔3天後再到眼科診所就醫才診斷罹患左眼視網膜破孔併局部視網膜剝離等疾病，同日到花蓮慈濟醫院接受左眼視網膜局部雷射手術治療，因門諾和慈濟都表示無法直接判定是由他人撥土造成，法官認為難認劉男左眼視網膜剝離疾病是因被告行為所致。

一審判決，陳姓被告應賠償劉姓男子在事發當天的就醫費用780元、交通費用400元，加上精神撫慰金1萬元，共1萬1180元，全案可上訴。