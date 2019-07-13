攝護腺隱疾露鳥解放？老翁到庭翻供「褲頭沒拉就尿濕」

2019-07-13 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市劉姓老翁年過古稀，去年11月路過便利超商門市時，猛然見到超商內用餐區有兩名稚嫩國中妹，竟大膽脫褲掏鳥，嚇得國中妹花容失色。沒想到劉翁到案先稱自已中風、行動不便又尿急，才直接掏生殖器「解放」，但他當庭又改口稱，還沒拉開褲頭就尿濕褲子，否認裸露下體。橋頭地方法院認為劉翁供詞反覆，且有人證指稱，依累犯公然猥褻罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

兩名國中妹去年坐在超商門市用餐區窗邊，赫然見到外頭有名老翁，正面朝門市裸露生殖器，驚嚇難平。另有超商工讀生稱，當時一聽到國中女生說「有人在遛鳥」，就往窗邊看，看到一名男子坐在摩托車上，對著兩名女生露出生殖器，且手還放在下體，並未見有小便動作。

劉翁到案警詢、偵訊時均稱，當時尿急忍不住，再加上中風行動不便，才直接拉下短褲拉鍊、打算直接解放，「尿完就把褲子拉起來」。但他當庭又改口辯稱，當時還沒拉開褲子就解尿了，不小心弄濕褲子才不敢站起來，並直接用毛巾擦褲子，待褲子不那麼濕就騎車離去。

劉翁委任律師更辯，老翁患有攝護腺疾病，當時是尿急卻來不及進入超商，才直接在門市外花盆解尿，至於疑似碰觸下體動作僅是在整理衣服，並未猥褻、外露生殖器。但法官認為劉翁偵訊、當庭供詞反覆，且經查看現場照片，發現劉翁當天身穿的淺灰色外褲並無潮濕痕跡，懷疑劉翁辯解都是推託卸責之詞。

此外，現場雖未拍到劉翁露鳥照片，但有人證指稱劉翁猥褻，法官認為，若劉翁行為正常，旁人無道理拍照存證。橋頭地方法院再查發現，劉翁曾有多次公然猥褻、妨害風化前科紀錄在案，理應知道不該任意在外暴露生殖器，認定劉翁犯公然猥褻罪。