台東涉買票議員沒事 幫買票里長遭解職8月下旬補選

2019-07-13 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東市中華里里長羅進坤涉去年底五合一選舉時，為李姓區域、陳姓平原2位縣議員候選人現金買票，但因檢警查無2位議員候選人買票具體事證，結果當時同額競選連任，只要一票就當選的羅進坤反遭判4個月徒刑定讞，日前解職，8月24日補選。

台東縣選舉委員會10日公告羅進坤解職，8月24日進行補選投開票，即日起至7月17日止受理領表、7月15日至7月17日止受理參選人登記，領表與登記地點都在台東市公所。

羅進坤去年底里長選舉時同額競選，只要自己一票就當選，但在選前被檢警查獲涉嫌幫李姓縣議員候選人賄選買票，檢警查獲羅身上攜帶40萬元現金、賄選名冊等。

台東地檢署偵查後起訴書內容指，羅進坤坦承有位陌生年輕人拿40萬元現金及買票名冊給他，要他幫尋求連任的李姓縣議員候選人買票，但剛出門，還沒開始買就被警方查獲。

李姓議員候選人後來當選，同區另一候選人對李提出當選無效之訴，但因檢警搜索時，只查到羅身上有陳姓平地議員候選人的宣傳單，且檢警無法找出拿新台幣40萬元給羅進坤的年輕人，法官最後裁定駁回李姓議員當選無效之訴。