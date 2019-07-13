親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判無罪
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中職／加入味全龍 川崎宗則：9成想當選手

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

貨車司機撞斃酒醉騎士 賠被害家屬100萬元獲緩刑

2019-07-13 11:14聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市許姓大貨車司機去年4月送貨途中，通過大社區大社路、中正路閃光黃燈交岔口時，撞上酒醉、貿然駛入交岔口的周姓機車騎士。周姓騎士遭撞倒地不起，頭部受有重創，送醫搶救月餘仍宣告不治身亡。許姓貨車司機撞死騎士，犯業務過失致人於死罪，但法官考量騎士酒駕有錯在先，且許姓司機已賠償被害家屬100萬元，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，並宣告緩刑2年。

判決指出，許姓貨車司機去年4月25日沿大社路由西往東方向行駛，途經閃光黃燈交岔口時，疏於減速慢行，撞上猛然駛入交岔口的周姓機車騎士。周姓騎士摔車倒地，頭部外傷還有顱內出血、顱骨骨折，送醫搶救仍死於中樞神經性休克。但院方在事發當日對周姓騎士抽血檢驗，赫然發現他血液中酒精濃度換算成吐氣酒精濃度，酒測值高達每公升0.737 毫克，明顯有酒駕情事。

許姓貨車司機到案坦承肇事，但橋頭地方法院審理時指出，貨車司機的疏失僅是「肇事次因」，反倒是被害周姓騎士酒後騎車上路，注意力、控制力都明顯低下，且車禍發生當下，機車行進方向號誌是閃光紅燈，他理應停車再開，倘若騎士確實有在通過路口前先停車，照理可以發現大貨車正接近該交岔路口，不至於發生碰撞。

橋頭地方法院認為周姓騎士肇事責任較大，但許姓貨車司機在業務過程中，本應更謹慎，才能保護其他用路人生命財產安全，事發時他也確實疏於遵守「遇閃光黃燈減速慢行」交通規則，導致被害騎士死亡、其家庭破碎，實有不該。但念在許姓司機無前科紀錄在案，犯後坦承犯行，且以1百萬元與被害家屬4人達成和解，日後應當知所警惕，相信無再犯之虞。

橋頭地方法院依業務過失致人於死罪，判處許姓貨車司機有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，並宣告緩刑2年，可上訴。

高雄市許姓大貨車司機去年4月送貨途中不慎撞斃周姓機車騎士，但經抽血檢驗發現，周姓...
高雄市許姓大貨車司機去年4月送貨途中不慎撞斃周姓機車騎士，但經抽血檢驗發現，周姓騎士酒駕上路，橋頭地方法院依業務過失致人於死罪，判肇事司機有期徒刑6月，得易科罰金，並宣告緩刑2年。記者賴郁薇／攝影
分享

機車騎士酒駕車禍
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

攝護腺隱疾露鳥解放？老翁到庭翻供「褲頭沒拉就尿濕」

2019-07-13 11:51

台東涉買票議員沒事 幫買票里長遭解職8月下旬補選

2019-07-13 11:44

5萬元行賄樁腳 烏來區民代表簡建成判刑

2019-07-13 11:49

志願役離營逃兵1年7月未歸 他遭通緝 原來在躲債主

2019-07-13 09:27

海上喋血奪8命 菲籍大副起訴求重刑

2019-07-13 00:50

生母溺死男嬰獲自首減刑判8年 檢方不服將上訴

2019-07-12 22:04

盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04

世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47

父子疑板材廠害「木屑過敏」 二審逆轉勝訴

2019-07-12 19:40

世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40

嗜賭又好吃懶做讓妻想離婚 他竟放話：離婚可以但要錢

2019-07-12 19:29

限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20

繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32

鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11

男子欠地下錢莊錢 竟靠賣保時捷侵占數百萬還債

2019-07-12 16:28

他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03

不配合就是妨害公務？談嗆警「脫褲給你含」遭送辦爭議

2019-07-12 15:57

搭友人車撞橋墩死亡索國賠 台科大學生家屬獲賠121萬

2019-07-12 15:38

小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38

渣男偷吃不戴套還逼人妻墮胎 簡訊露餡判3月

2019-07-12 15:00

想和小女友結婚偽造女友媽簽名 連母親也被拖下水

2019-07-12 15:00

拒警攔檢 逆向、跨線超車挨罰 法官撤銷：非危險駕駛

2019-07-12 13:44

6旬婦硬上滿人車廂遭推擠 怒告中年男稱「被襲胸！」

2019-07-12 12:53

基隆中山一、二路測速器跨雙白線就拍？ 警：謠言啦

2019-07-12 12:50

白牌機車暗夜上國道還迴轉逆行 騎士狂騎17公里遭輾斃

2019-07-12 11:35

義務役憲兵染病猝死 中隊長、醫官仍獲不起訴

2019-07-12 11:31

從台86追到台1線6度遭剪車 女大生提告獲償8萬元

2019-07-12 11:16

砍殺同鄉推落海 屏地院判印尼籍漁工13年徒刑

2019-07-12 11:04

遭攔查他正面撞又急煞倒車撞警 警連開4槍才制伏

2019-07-12 10:44

賄選獲釋嘉縣議員當選人補宣誓 法官： 好好履行職務

2019-07-12 10:43

慾男找國中少女偷嘿咻20次 賠她爸爸3萬還被起訴

2019-07-12 09:30

買床單付房間費保全證據 果然採到姦夫的精子細胞

2019-07-12 08:02
看更多

熱門文章

林志成再下戰帖！館長霸氣回10個字 戳中網友笑穴

2019-07-12 16:23

高雄大社果菜市場驚傳凶殺案 一女已無生命跡象

2019-07-13 09:35

限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20

0勝5敗還輸延長賽！「馬王終局之戰」馬英九只贏回1樣

2019-07-13 08:00

繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32

高雄大社果菜市場一女遭殺身亡 警已鎖定涉案人追查

2019-07-13 10:35

拒警攔檢 逆向、跨線超車挨罰 法官撤銷：非危險駕駛

2019-07-12 13:44

北檢轟高院馬英九案判決 高院回「流於情緒」

2019-07-12 20:54

鐵警李承翰殉職 16日上午11:40全國火車鳴笛3秒

2019-07-12 15:30

鐵警李承翰冥誕 31期同學幫他慶生

2019-07-12 15:32

市場兇殺案影片曝光 嫌犯刺死媽媽後載走女兒逃亡

2019-07-13 12:00

世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40

蘇貞昌弔唁殉職鐵警不簽名 慰問父母「你們要保重」

2019-07-12 15:36

高院認「馬被動接收監聽資料」 馬案、太陽花同一標準

2019-07-13 00:13

虎父無犬子！兒破獲10年前強盜案 警父喜頒破案茶

2019-07-12 17:09

影／不容許私刑正義！直播主糾眾蛋洗虐嬰保母家警送辦

2019-07-12 16:05

世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47

李承翰冥誕 蘇貞昌未簽到、頻道歉

2019-07-12 14:55

馬英九洩密無罪確定 北檢批：更一審疑未閱卷判決草率

2019-07-12 16:25

影／洩密無罪馬欣慰 柯建銘怒轟「比蔣介石還蔣介石」

2019-07-12 16:37

竹南公義路2車疑追撞 後車冒煙陷火海

2019-07-12 22:33

影／台中馬路下陷大洞 機車男騎士摔斷左手

2019-07-12 14:27

馬英九洩密案獲判無罪 北檢諷法院像月亮

2019-07-12 15:01

慟／捨命救溺水姪女 坪林戲水失蹤男子今尋獲已往生

2019-07-12 15:05

金錢豹酒客搶搭電梯大打出手 31警帶回14酒客

2019-07-13 09:24

馬洩密案無罪 羅智強：烏龍鬧劇 辦馬檢察官都升官

2019-07-13 09:45

他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03

渣男偷吃不戴套還逼人妻墮胎 簡訊露餡判3月

2019-07-12 15:00

鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11

盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35

派出所長輪休突然返所宰雞撿蛋 一封簡訊曝光善行

2019-07-12 15:34

陪兒子釣魚不慎落水 搜索5個小時未尋獲

2019-07-12 17:19

桃園又傳持槍挾持案 3惡煞擄走夫妻逼領50萬

2019-07-12 23:09

砍人逼跳海釀8死！穩鵬號喋血案偵結 屏檢起訴求處重刑

2019-07-12 13:57

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04

毀了我們的友誼！他控友人加入直銷滿腦都是錢

2019-07-12 14:43

觀察站／重大敏感案件起訴不慎 傷檢公信

2019-07-13 00:05

影／三峽河溪水暴漲 挖土機駕駛受困河中央

2019-07-12 18:11

基隆中山一、二路測速器跨雙白線就拍？ 警：謠言啦

2019-07-12 12:50

小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top