貨車司機撞斃酒醉騎士 賠被害家屬100萬元獲緩刑

2019-07-13 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市許姓大貨車司機去年4月送貨途中，通過大社區大社路、中正路閃光黃燈交岔口時，撞上酒醉、貿然駛入交岔口的周姓機車騎士。周姓騎士遭撞倒地不起，頭部受有重創，送醫搶救月餘仍宣告不治身亡。許姓貨車司機撞死騎士，犯業務過失致人於死罪，但法官考量騎士酒駕有錯在先，且許姓司機已賠償被害家屬100萬元，判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬，並宣告緩刑2年。

判決指出，許姓貨車司機去年4月25日沿大社路由西往東方向行駛，途經閃光黃燈交岔口時，疏於減速慢行，撞上猛然駛入交岔口的周姓機車騎士。周姓騎士摔車倒地，頭部外傷還有顱內出血、顱骨骨折，送醫搶救仍死於中樞神經性休克。但院方在事發當日對周姓騎士抽血檢驗，赫然發現他血液中酒精濃度換算成吐氣酒精濃度，酒測值高達每公升0.737 毫克，明顯有酒駕情事。

許姓貨車司機到案坦承肇事，但橋頭地方法院審理時指出，貨車司機的疏失僅是「肇事次因」，反倒是被害周姓騎士酒後騎車上路，注意力、控制力都明顯低下，且車禍發生當下，機車行進方向號誌是閃光紅燈，他理應停車再開，倘若騎士確實有在通過路口前先停車，照理可以發現大貨車正接近該交岔路口，不至於發生碰撞。

橋頭地方法院認為周姓騎士肇事責任較大，但許姓貨車司機在業務過程中，本應更謹慎，才能保護其他用路人生命財產安全，事發時他也確實疏於遵守「遇閃光黃燈減速慢行」交通規則，導致被害騎士死亡、其家庭破碎，實有不該。但念在許姓司機無前科紀錄在案，犯後坦承犯行，且以1百萬元與被害家屬4人達成和解，日後應當知所警惕，相信無再犯之虞。