志願役離營逃兵1年7月未歸 他遭通緝 原來在躲債主

2019-07-13 09:27 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



空軍防空飛彈第六一二營第一連翁姓上等兵前年5月趁假逃兵，擅自離營長達1年7月餘，部隊、家屬都聯繫不上人，涉嫌犯意圖長期脫免職役而離去職役罪遭通緝，直到去年12月10日才自行投案。經了解才知，翁姓上等兵在外積欠巨額債務，擔心債主找上營區堵人，才選擇離營潛逃。橋頭地方法院依法判處翁姓上等兵有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。

判決指出，翁姓上等兵自願簽服4年志願役，在空軍擔任飛彈操作兵，前年5月9日18時休假，理應在隔日7時20分返營銷假，卻貿然選擇逃離營區，部隊人員連繫家屬仍找不到翁下落，才發布離營通報；橋頭地檢署依法通緝翁姓上等兵。

翁姓上兵直到去年12月10日才自行投案，並聲稱因積欠大筆債務，擔心債主到軍營討債，才草率未依規定收假返營、選擇離去職役。

翁姓上等兵到案坦承逃離軍營，與其連上輔導長證述相符，橋頭地檢署認定翁姓上等兵違反陸海空軍刑法，依意圖長期脫免職役而離去職役罪嫌，聲請簡易判決處刑。