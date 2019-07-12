生母溺死男嬰獲自首減刑判8年 檢方不服將上訴

2019-07-12 22:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣未婚的劉姓女子去年底將出生6天的兒子，在一處土地公廟的洗手槽溺死，被法院判處8年徒刑。報系資料照片 分享 facebook 未婚的21歲劉姓女子去年底在苗栗縣一處土地公廟內，將出生僅6天的男嬰放入洗手槽內溺死，被檢方依殺人罪起訴，苗栗地方法院審理後，認為她在警方尚未知悉男嬰被殺害相關情節前，主動坦承犯行，符合自首要件並酌予減刑，判處8年徒刑。

但苗栗檢方認為被告面對警方追查時仍說謊企圖掩飾，被警方戳破後才全盤托出，是否符合自首減刑要件仍有疑義，將提上訴。

劉姓女子3年前曾未婚產下一子，由生父認領照顧，後來她另交男友，再次未婚懷孕，去年12月15日在苗栗市一家診所產子，返家休養6天後由友人陪同領出男嬰，但她不敢抱回家，途經住家附近的福德祠，在洗手檯放水將男嬰溺死，以塑膠袋裹屍丟棄路旁草叢。

戶籍法規定胎兒出生60天必須報戶口，戶政所接獲診所通報發現劉女沒報戶口，兩度訪談，劉女聲稱是去診所切除腫瘤，又改口健保卡被冒用產子，戶政人員今年2月下旬到劉家查訪未見男嬰，並確定她的家人不知情，因而報警處理。

警方登門調查，劉女編造謊言稱兒子已送人養，但警方找來對方對質，謊言被戳破，經警方追問，她承認溺死男嬰並供出棄屍地點，嬰屍被發現時，腳上還有劉女名字腳環，檢方偵查後將她依殺人罪提起公訴。

法院審理時，認為被告身為母親，本應善盡人母之責，竟因無力撫養及擔心被父親責罵，對出生6天的兒子痛下殺手，無視男嬰寶貴的生命權，惡性非輕；但法官也認為，被告在警方並沒有發現男嬰屍體或查獲相關殺人棄屍、行凶工具等情節時，就主動向警方坦承犯行，並帶警方到場尋獲男嬰屍體，符合自首要件，依法得減輕其刑。