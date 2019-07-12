盆栽放額頭恐嚇砸下去 女遭恐怖情人毆打性侵

2019-07-12 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「阿忠」前年到「美美」經營的個人工作室消費，同年底，他前往工作室拿小盆栽放在她額頭上，恐嚇要砸下去，3度性侵害被害人得逞，台中高分院依強制性交罪將他判刑3年6月。圖／本報資料照 分享 facebook 男子「阿忠」前年與「美美」交往後兩人時常爭吵，同年底兩人因故發生衝突，他拿小盆栽放在女方額頭上，恐嚇要砸下去，3度性侵害得逞，經女方的室友陳女聽到哭泣聲，通知友人報警查獲，台中高分院依強制性交罪將他判刑3年6月。可上訴三審。

「阿忠」坦承前往「美美」經營的個人工作室消費，並與她成為男女朋友關係，但否認強制性交犯行。不過法官查出，被害人驗傷採證結果，顯示被害人「美美」臉頰和背部、手臂、下體都有紅腫傷痕，足證「阿忠」確有以強迫方式，違反被害人的意願，性侵被害人得逞。

判決書指出，「阿忠」2017年10月間與「美美」交往後，二人迭因細故而有爭執，同年底二人又因故發生衝突，阿忠將美美壓制於床上，欲強行脫去她衣褲，遭她反抗拒絕。 「阿忠」即掌摑她，再手持房內之小盆栽，放在她額頭上方，向她恫稱「我砸下去好不好？」，再將她自床上拖至地板上，先後3次性侵被害人得逞。

期間，「美美」的室友陳女，因聽聞她大聲哭泣，乃上樓敲房門，惟均無人應門，察覺有異，以通訊軟體LINE告知共同友人「小芳」，並待「阿忠」離開工作室後，隨即詢問被害人事發經過，由「小芳」報警處理。