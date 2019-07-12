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林青霞偶像、首位金馬影后被盜墓 骨灰罈不翼而飛

曾朝蔡丁貴噴生髮水 他下周要帶綠色染髮劑噴獨派青年

2019-07-12 21:04聯合報 記者曾健祐╱即時報導

雙方當時爆發肢體衝突，獨派青年楊侒橙、王騰葦因攻擊陳友達，被依傷害罪嫌起訴。圖／...
雙方當時爆發肢體衝突，獨派青年楊侒橙、王騰葦因攻擊陳友達，被依傷害罪嫌起訴。圖／報系資料照
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獨派青年去年7月20日因慈湖潑漆案到桃園地院開庭，當時眾人在大門表達政治訴求時，成員楊侒橙、王騰葦和大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、副理事長陳友達發生肢體衝突，楊、王被依傷害罪嫌起訴，胡志偉說，下週一要陪陳友達赴桃院開庭，不排除會帶綠色染髮劑到場朝對方噴。

全案起因於去年2月28日，獨派青年等11人闖入慈湖陵寢朝蔣公靈柩潑漆，被依毀損、侮辱公署判拘處拘役55至59天；3月9日台灣北社等獨派團體針對潑漆案舉辦記者會時，胡志偉衝進會場拿出預藏的生髮水朝自由台灣黨主席蔡丁貴狂噴，一邊大喊「要讓他長頭髮」等語。

去年7月20日潑漆案桃園地院首開庭前，獨派青年在場外表達政治理念時，成員羅宜忽然被胡志偉用黃漆噴頭，雙方爆發肢體衝突，羅宜驗傷後提告傷害，胡也被依傷害罪判處拘役35天。

但當天衝突時，獨派成員楊侒橙拿手提袋攻擊陳友達，還拉扯他頭髮，王騰葦也朝陳拉手、腳踢，造成他身上多處擦挫傷，檢方今年5月依傷害罪嫌起訴楊，而黃因傳喚、拘提未到被發布通緝，直到近日才到案，桃園地院下週一將開準備程序庭。

陳友達表示，潑漆衝突一開始都是獨派青年挑起，7月20日當天到場表達抗議訴求，他沒有出手卻被警察架住，楊、黃朝他攻擊，認為對方才是真正的暴力份子；他表示，下週一他只是單純出庭，不會有其他動作，但若同行友人有其他行為，也只是對反制動作。

胡志偉則說，當天朝羅宜的頭噴黃漆，因此被依傷害罪判拘役35天，自己勇於接受處罰，但黃騰葦攻擊陳友達後不出庭，直到被通緝才到案，所以下週一陪同陳友達出庭時，不排除會攜帶綠色的染髮劑，可能會在法院外朝他們噴灑，做這動作的目的除了彰顯自己立場，也希望他們勇於面對。

胡志偉（右三）去年7月20日朝獨派青年的頭噴黃漆。圖／報系資料照
胡志偉（右三）去年7月20日朝獨派青年的頭噴黃漆。圖／報系資料照
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潑漆傷害罪通緝
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