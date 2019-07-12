世大運搶走「TAIWAN」旗要國賠 法官：特勤欠缺正當性

2019-07-12 19:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋前年在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被憲兵指揮部人員奪下帶離現場，台北地方法院判國安局應賠償陳10萬500元，可上訴。

判決指出，「TAIWAN」意指台灣，是眾人生長及居住地，而世大運是在台灣台北市舉辦，超過100個國家參與盛事，甚至大陸地區也推派選手參加，眾所皆知，毋庸舉證，法院也不知舉世對台灣知名有何異議，無論「TAIWAN」或是「台灣」本是超越政治或意識型態，而執行正副元首維安的特勤機關竟予以反對，令人難以理解。

法官認為，陳俞璋在世大運會場手舉印有「TAIWAN」的布條，是不容侵犯的言論自由範疇；另外，陳俞璋是和其他人一起合舉旗幟，根本沒有揮舞旗幟的狀況，縱使有，揮舞旗幟又有何違法？被告機關將「揮舞旗幟」引申為「脫序為常」的荒唐說法，將責任歸咎於陳俞璋，不僅凸顯特勤人員搶奪布條欠缺法律依據及正當性，且特勤人員事負責現場副總統的維安，卻在副總統蒞臨前後、需要注意現場有何危害副總統安全的狀況下，大張旗鼓介入奪取未違反規定的布條，反而造成民眾和特勤人員更大規模的衝突，顯得執勤失焦與無稽。

判決指出，依照相關規定和證人證述，當維安對象蒞臨現場時，就由特勤中心指揮，而特種勤務指導單位就是國安局；而憲兵人員雖然原屬於國防部憲兵指揮部，但依特種勤務條例規定，在特種勤務生效期間，只受國安局指揮下令，因此判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金，共10萬500元。