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世大運舉TAIWAN旗幟被憲兵搶 法院判國安局賠10萬元

2019-07-12 19:40聯合報 記者林孟潔╱即時報導

世大運閉幕式。本報資料照片
世大運閉幕式。本報資料照片
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獨派團體「FETN蠻番島嶼社」成員陳俞璋前年在台北世大運會場，手舉寫有「TAIWAN」字樣的旗幟，被憲兵指揮部人員奪下帶離現場，並將他移送警局偵辦。他認為言論自由遭侵害，且手部也因此受傷，向台北市政府、國防部、國安局等7個單位要求國家賠償，台北地方法院今天宣判，判國安局應賠償10萬500元，可上訴。

陳俞璋提告主張，他2017年持有門票進入台北世大運閉幕典禮會場，安靜和平地舉出印有「TAIWAN」字樣的旗幟，為台灣選手多日來令人激賞的傑出表現，表達台灣人的感謝和驕傲，而旗幟長寬也沒有超過世大運違禁物品的規定。

未料，在董事長樂團演唱「眾神護台灣」時，突然有一名身穿白衣、頭戴黑帽的國防部憲兵指揮部人員，強行搶奪扯走他的旗幟，快速地遞給其他人員，其他人則迅速組成人牆，將他圍住。他被限制行動時，大喊「無代無誌搶走我的旗幟衝啥」、「旗子還我」等語，最後被暴力壓制，抬到松山警分局製作筆錄，導致他雙手受傷。

他指出，憲兵指揮部執勤過程，無視憲法保障的言論自由，也妨害他的行動自由、財產權和身體健康，而憲兵指揮部負責維護世大運會場秩序，台北市政府、國家安全會議、內政部警政署、國防部、台北市警局、國安局，在維安會議做成禁止世大運出現任何旗幟的決議，因此他向7個單位求償75萬1元。

判決指出，陳俞璋在世大運會場手舉印有「TAIWAN」的布條，是不容侵犯的言論自由範疇；且無論「TAIWAN」或是「台灣」本是超越政治或意識型態，依照相關規定和證人證述，當維安對象蒞臨現場時，就由特勤中心指揮，而特種勤務指導單位就是國安局；而憲兵人員雖然原屬於國防部憲兵指揮部，但依特種勤務條例規定，在特種勤務生效期間，只受國安局指揮下令，因此判國安局應賠償醫療費、精神慰撫金，共10萬500元。

國安局憲兵世大運
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