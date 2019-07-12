父子疑板材廠害「木屑過敏」 二審逆轉勝訴

2019-07-12 19:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓父子同住梓官區嘉展路段，前年9月、10月間卻陸續出現咳嗽、呼吸不順、氣促胸悶症狀，醫生診斷書明寫「疑似吸入木屑過敏」，讓陳姓父子懷疑是鄰近櫥櫃製造廠所飄散的木屑粉塵害病，各向櫥櫃製造商求償50萬元，一審遭以「因果關係不足」為由判敗訴，陳姓父子不服上訴二審，高雄高分院逆轉改判櫥櫃製造商應分別賠償陳姓父子各25萬元確定。

陳姓父子指出，從支氣管略感不適後，便多方求醫診斷，診斷書均記載「疑似吸入木屑過敏」、「疑似吸入木屑及塵蹣過敏」，才將矛頭指向住處同巷、相距不過1公尺的櫥櫃製造廠影響空氣品質害病。陳姓父子指稱，該廠房從事合板製作及木材加工，明知加工過程會產生粉塵，不僅未加以防止，反而放任木頭碎屑煙塵飄散空中，嚴重影響周遭中氣品質，害人長期吸入粉塵過敏。

陳姓父子認為櫥櫃製造商應負起責任，各怒求償50萬元。但該製造廠商卻辯稱，廠房從事板材貼皮加工，加工過程中雖可能產生木屑，但數量不多，且加工過程均在工廠內，並無露天施作情況，也無木屑粉塵四處飛散、嚴重影響空氣情事，更稱陳姓父子診斷書中也有提到，可能是「對塵蹣過敏」，無法證明過敏全是廠房木屑所害。

原審法官指出，該廠工人在工廠內開放場地切割木板，雖有木屑飄散、揚塵事實，但均在工廠正常作業活動範圍，也不見大範圍煙塵飄散情況，難認有不法。再者，雖陳姓父子就醫診斷書也曾提到「疑似吸入木屑過敏」，但陳父過去也曾因咳嗽、呼吸道不適而就診，因此無法認定陳姓父子過敏症狀與工廠活動間有相當因果關係。

橋頭地方法院一審判陳姓父子敗訴，但陳姓父子不服判決再上訴二審。高等法院高雄分院合議庭審理時指出，經現場勘驗，該廠房未設置防護設備防止粉塵木屑飄散，且陳姓父子住家緊鄰該廠，兩處相距僅1公尺，合理認為工廠木屑粉塵時常會隨風飄到陳家。

二審合議庭再指，陳姓父子過敏原因包括塵蹣、木屑過敏，但他們在診斷出爐後，也遵循醫囑，服藥並遠離塵蹣過敏原，卻仍持續出現過敏症狀，顯見陳姓父子過敏與工廠飄散的木屑粉塵有關。