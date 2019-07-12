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父子疑板材廠害「木屑過敏」 二審逆轉勝訴

2019-07-12 19:40聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市陳姓父子同住梓官區嘉展路段，前年9月、10月間卻陸續出現咳嗽、呼吸不順、氣促胸悶症狀，醫生診斷書明寫「疑似吸入木屑過敏」，讓陳姓父子懷疑是鄰近櫥櫃製造廠所飄散的木屑粉塵害病，各向櫥櫃製造商求償50萬元，一審遭以「因果關係不足」為由判敗訴，陳姓父子不服上訴二審，高雄高分院逆轉改判櫥櫃製造商應分別賠償陳姓父子各25萬元確定。

陳姓父子指出，從支氣管略感不適後，便多方求醫診斷，診斷書均記載「疑似吸入木屑過敏」、「疑似吸入木屑及塵蹣過敏」，才將矛頭指向住處同巷、相距不過1公尺的櫥櫃製造廠影響空氣品質害病。陳姓父子指稱，該廠房從事合板製作及木材加工，明知加工過程會產生粉塵，不僅未加以防止，反而放任木頭碎屑煙塵飄散空中，嚴重影響周遭中氣品質，害人長期吸入粉塵過敏。

陳姓父子認為櫥櫃製造商應負起責任，各怒求償50萬元。但該製造廠商卻辯稱，廠房從事板材貼皮加工，加工過程中雖可能產生木屑，但數量不多，且加工過程均在工廠內，並無露天施作情況，也無木屑粉塵四處飛散、嚴重影響空氣情事，更稱陳姓父子診斷書中也有提到，可能是「對塵蹣過敏」，無法證明過敏全是廠房木屑所害。

原審法官指出，該廠工人在工廠內開放場地切割木板，雖有木屑飄散、揚塵事實，但均在工廠正常作業活動範圍，也不見大範圍煙塵飄散情況，難認有不法。再者，雖陳姓父子就醫診斷書也曾提到「疑似吸入木屑過敏」，但陳父過去也曾因咳嗽、呼吸道不適而就診，因此無法認定陳姓父子過敏症狀與工廠活動間有相當因果關係。

橋頭地方法院一審判陳姓父子敗訴，但陳姓父子不服判決再上訴二審。高等法院高雄分院合議庭審理時指出，經現場勘驗，該廠房未設置防護設備防止粉塵木屑飄散，且陳姓父子住家緊鄰該廠，兩處相距僅1公尺，合理認為工廠木屑粉塵時常會隨風飄到陳家。

二審合議庭再指，陳姓父子過敏原因包括塵蹣、木屑過敏，但他們在診斷出爐後，也遵循醫囑，服藥並遠離塵蹣過敏原，卻仍持續出現過敏症狀，顯見陳姓父子過敏與工廠飄散的木屑粉塵有關。

高雄高分院指出，陳姓父子住家緊鄰工廠，無力防範廠房粉塵空汙，屢次就醫仍有過敏性支氣管炎症狀，精神上飽受痛苦，綜合考量陳姓父子、櫥櫃製造商社經能力，判廠方應賠償陳姓父子各25萬元，判決確定。

高雄市陳姓父子懷疑鄰近櫥櫃製造廠房所飄散的粉塵木屑害他們過敏，分別求償50萬元，...
高雄市陳姓父子懷疑鄰近櫥櫃製造廠房所飄散的粉塵木屑害他們過敏，分別求償50萬元，一審判陳姓父子敗訴，二審合議庭逆轉改判廠方應各賠25萬元，判決確定。示意圖／123R
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