嗜賭又好吃懶做讓妻想離婚 他竟放話：離婚可以但要錢

2019-07-12 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北一名黃姓男子好賭成性，近來疑因在外欠下百萬元債務，害分居9年的妻子被債主追著跑，甚至知道妻子打離婚官司，也因為害怕被債主堵到而不願出庭，僅透過兒子表示「離婚可以但要錢」。示意圖／Ingimage 分享 facebook 新北一名黃姓男子好賭成性，近來疑因在外欠下百萬元債務，害分居9年的妻子被債主追著跑，甚至知道妻子打離婚官司，也因為害怕被債主堵到而不願出庭，僅透過兒子表示「離婚可以但要錢」；新北地院審理此案，認為他明知訴訟卻消極不應速，且透過3個兒子表示同意離婚，顯見其無意維持婚姻，最後判准。

黃妻興訟指控，黃男好賭成性且好吃懶做，婚後長期不負擔家用，還經常跟她討錢，討到最後沒錢付房租，全家被房東趕出門。她表示，雙方分居至今已經9年，期間不曾聯絡，但近來常有黃男的債主上門討債，讓家人心生恐懼、不勝其擾，顯見婚姻已出現嚴重破綻，希望法院判准。

法院審理時，黃男未出庭或具狀表示任何意見，但他3個兒子都表示他知道離婚官司一事，也同意離婚，其因為在外積欠百萬元賭債，所以不敢出庭。此外，黃男的兒子還表示知道父親嗜賭，而且要不到錢就會打媽媽，從小看他動手無數次，所以也同意父母離婚。

法院調查，黃男婚後賭博且不負擔家用，經查向妻子討錢，討錢不成就施以暴力，甚至在外積欠百萬元債務，明知訴訟卻消極不應訴，顯見其主觀上已無意維持婚姻，其妻主張2人感情出現重大破綻應可採信，因此判准。