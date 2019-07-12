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限速100飆到171公里 打行政訴訟遭法官狠打臉

2019-07-12 19:20聯合報 記者吳淑君╱即時報導

姜姓男子去年開車行經國道一號五楊高架北上64.3公里，被測速照相拍到飆速171 ...
姜姓男子去年開車行經國道一號五楊高架北上64.3公里，被測速照相拍到飆速171 公里遭重罰，姜男不服打行政訴訟要求撤銷處分，被法官狠打臉。圖與本事件無關，本報系資料照
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姜姓男子去年1月某天凌晨過後，開著小客車行經國道一號五楊高架北上64.3公里，被雷達測速自動照相拍到時速171公里，超速71公里，開罰8000元，違規記3點，吊扣汽車牌照3個月，姜男不服，主張警告標誌設置不當，打行政訴訟要求撤銷處分，基隆地院法官勘驗行車紀錄器，發現姜男一路從154公里加速至156公里，最後竟飆到171 公里，其心態及行為顯不可取，駁回訴願。

姜男指出，當時是深夜，未架設路燈，且無月光，無他車共同照明，光源嚴重不足，警告標誌設於高於車頂甚多之護欄，未加裝LED閃爍燈條，他開車經過，警告標誌幾無反光，根本難以發覺辨識，直到閃光燈亮時，才發現有測速照相，他認為警告標誌設置不當。

法院法官指出，該路段速限100公里，姜男被雷達測速拍到171 公里，超速71公里，行車速度超過規定之最高時速60公里以上。國道一號64K+800 處，雷達測速自動照相設備前方300公尺至1000公尺間，設有警告標示。反光貼紙反光性正常，均符合規定。

法院勘驗行車紀錄器影像，姜男行車時速違規高達154公里至156公里，造成經過測速照相設備前方「警52」三角形警告標誌牌面之時間相當短暫，自然無法辨識其內容，且姜男不僅未減低行車時速，反而將行車時速由154公里提高至156公里，最後竟高達171 公里，其心態及行為顯不可取。

況且，駕駛人駕駛車輛時遇有深夜、霧霾、雨天等光源不足之情形，應更加謹慎駕駛，減低行車時速以注意車前狀況，避免肇致車禍，但姜男不僅未遵守交通規則，反而違規超高速駕車，嗣後圖以當時該處之光源不足之天候環境為由卸責，顯然本末倒置。

測速國道霧霾
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