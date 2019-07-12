繼涉賄後再爆涉貪瀆 高市新科議員賴文德聲押禁見獲准

2019-07-12 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高市議員賴文德繼涉賄後再涉貪，檢方懷疑他在任桃源區公所主祕期間，收受工程賄款，向橋頭地方法院聲押獲准。圖／取自賴文德臉書 分享 facebook 高雄市國民黨籍山地原住民市議員賴文德去年涉嫌現金行賄，遭橋頭地檢署提起當選無效之訴，檢方再掌握新事證，懷疑他在過去擔任桃源區公所主祕期間，收受數十萬元工程採購案廠商所交付的賄款，涉嫌貪瀆。檢方昨晚傳訊賴文德到案說明，並以有串證、湮滅證據之虞為由，向橋頭地方法院聲押禁見獲准。

橋頭地檢署黑金組主任檢察官劉俊良昨指揮高雄市調處兵分多路，持票搜索桃源區公所、涉案廠商辦公室等處所，並通知區公所吳姓技士、陳姓廠商等21名相關涉案嫌疑人及證人到案說明，並動員11名檢察官漏夜偵訊，但賴文德矢口否認不法。

據檢調蒐證，賴文德在擔任桃源區主秘期間，涉嫌收受承作區公所工程廠商賄款，擔任工程採購案驗收人員的吳姓技士也疑似有向廠商索賄；陳姓廠商則疑似未按圖施工、又行賄公務員，涉案嫌疑重大。

橋頭地檢署認定賴文德涉犯貪汙治罪條例、不違背職務收受賄絡等罪，向法院聲押獲准，吳姓技士、陳姓廠商分別以2萬元、5萬元交保。另有涉案蕭姓廠商、林姓廠商則分別諭知5萬元交保、限制住居，其餘相關人等飭回候傳。

賴文德去年在高市議員選舉中，以1840票打敗爭取連任的伊斯坦大‧貝雅夫‧正福 Istanda‧Paingav的1635票，當選新科議員。隨後卻傳出涉嫌夥同競選總部高姓總幹事，在去年10月底至11月初間交付4000元紅包給選區內江姓選民，又在11月20日交付3000元現金給高姓選民，涉嫌行賄買票，遭橋頭地檢署提起當選無效之訴。