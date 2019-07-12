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鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11聯合報 記者魯永明╱即時報導

鐵路警察李承翰遭乘客刺死，警械使用引發各界議論，內政部長徐國勇下午到嘉義市殯儀館，弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，條例就有規定，今後包括鐵路、捷運、航空、高鐵警察都要佩發電擊槍，讓警察在狹小執勤空間，更迅速、確實及有效率，他說，電擊槍有紅外線瞄準儀及數位錄影機，兼具瞄準及蒐證，使用安全。

徐國勇說， 警械使用條例修訂部分是針對保護警察執勤，以及面對國家賠償相關規定及程序，與採購佩發電擊槍無關，因為警械使用條例規定可以使用，目前移民署警察就佩發有電擊槍，在查緝移工執勤時使用，電擊槍適合在鐵路車廂等狹小空間執勤使用。

他表示，目前美國、日本、泰國及馬來西亞警察，都在使用電擊槍，今後包括鐵路、捷運、航空、高鐵警察都要佩發電擊槍，讓警察在狹小執勤空間，更迅速、確實及有效率，電擊槍有紅外線瞄準紅點，距離六公尺，打出就兩條線電擊，其下有數位錄影設備，方使警方同步蒐證，錄影，做為佐證。李承翰殉職後，警政署已加派保警協助鐵警，採雙警執勤，　

徐國勇上午到成功嶺主持替代役基礎訓練結訓典禮，針對警械使用，他鼓勵警方大膽使用警械，警械使用必須明智、大膽，警械使用條例修很快送立法院，任何員警因公涉訟一律免費幫他請律師。對於警政署已採購電擊槍部份，只要驗收合格，立即發放，希望第一批八月底之前，配發給鐵路警察局使用，第二批航空警察使用，並呼籲全民全力支持警察用槍維護治安。

內政部長徐國勇下午到嘉市殯儀館弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，...
內政部長徐國勇下午到嘉市殯儀館弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，條例就有規定，今後包括鐵路、捷運、航警、高鐵警察都要佩發電擊槍。記者魯永明／攝影
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內政部長徐國勇下午到嘉市殯儀館弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，...
內政部長徐國勇下午到嘉市殯儀館弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，條例就有規定，今後包括鐵路、捷運、航警、高鐵警察都要佩發電擊槍。記者魯永明／攝影
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