鐵警殉職 徐國勇：佩電擊槍執行有效率、不必修法

2019-07-12 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



鐵路警察李承翰遭乘客刺死，警械使用引發各界議論，內政部長徐國勇下午到嘉義市殯儀館，弔唁李承翰，他說，佩發電擊槍不必修訂警械使用條例，條例就有規定，今後包括鐵路、捷運、航空、高鐵警察都要佩發電擊槍，讓警察在狹小執勤空間，更迅速、確實及有效率，他說，電擊槍有紅外線瞄準儀及數位錄影機，兼具瞄準及蒐證，使用安全。

徐國勇說， 警械使用條例修訂部分是針對保護警察執勤，以及面對國家賠償相關規定及程序，與採購佩發電擊槍無關，因為警械使用條例規定可以使用，目前移民署警察就佩發有電擊槍，在查緝移工執勤時使用，電擊槍適合在鐵路車廂等狹小空間執勤使用。

他表示，目前美國、日本、泰國及馬來西亞警察，都在使用電擊槍，今後包括鐵路、捷運、航空、高鐵警察都要佩發電擊槍，讓警察在狹小執勤空間，更迅速、確實及有效率，電擊槍有紅外線瞄準紅點，距離六公尺，打出就兩條線電擊，其下有數位錄影設備，方使警方同步蒐證，錄影，做為佐證。李承翰殉職後，警政署已加派保警協助鐵警，採雙警執勤，