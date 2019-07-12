男子欠地下錢莊錢 竟靠賣保時捷侵占數百萬還債

2019-07-12 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



林姓男子幫盧姓男子販售保時捷，竟侵佔交付金340萬，還將盧的另外1輛保時捷，放在陳姓男子那，作為抵押擔保（圖為示意圖）。圖／報系資料照 分享 facebook 40歲林姓男子是中古車商，與從事修車的盧姓男子，有汽車買賣等業務往來。林男3年前幫盧男販售1輛保時捷，拿到款項後，竟侵占其中340萬元，拿來還債；在幫另名陳姓男子賣車時，還侵占245萬，再將不是自己的車子，開到陳男那，作為抵押擔保。士林地院宣告沒收林侵占款項，判他1年6月刑期。

判決書指出，林男2016年6月受盧男委託，販售1輛保時捷，當時成功找到買家，雙方談定350萬元交付，但林因積欠地下錢莊債務，竟將其中的340萬拿來還債，僅給盧10萬元。

而林還幫盧販售另外1輛保時捷。同年8月，林在幫另名陳姓男子售車時，用同樣伎倆，侵占陳245萬交付金，再將幫盧販售的保時捷，開到陳男家，作為抵押擔保之意，延緩交付款項時間。

陳法庭上證稱，林當時說已找到買家，就要把車開走，但自己還未收到款項，而林為取得信任，將1輛保時捷開到自己這，是因林一直拜託，才心軟讓他先開走。

林坦承侵占盧的340萬，拿來還錢，但對於將盧的保時捷放置陳那，他辯稱，是陳強行要車子做擔保，當時已跟陳說「車不是我的」。

法官勘驗買賣合約書、匯款單等，認定林侵占盧340萬，再調查林男與陳的Line對話紀錄，發現林曾主動提及「換車抵押」、「要是真的騙你，車子怎麼會放你那」等語，同時認定林將不是自己的車子，作為欠款擔保，已經犯下業務侵占罪。

盧法庭上則說，以為陳不會騙自己，就將保時捷放在他那，給他銷售，沒想到被騙，還被侵占340萬元。

法官審酌，林為清償個人債務，利用多年與盧往來機會，將保時捷價款侵占，還將不是自己的車輛，留置陳那作為擔保，考量他已經還盧20萬元，宣告沒收林剩下的320萬元，並判他1年6月刑期，全案可上訴。