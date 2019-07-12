他開車蛇行被檢舉酒駕 警方攔查竟是腦中風

2019-07-12 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



台東縣大武警分局金崙派出所值班警員高浩鈞前晚接獲民眾報案，指金崙大橋北端有轎車在道路上蛇行，一路撞倒金崙路段施工道路的反光錐，疑似酒駕；副所長楊禮逞前往攔查，發現該車停在路邊休息，梁姓駕駛並未酒駕，但說話口齒不清、反應遲鈍，疑似腦中風，通知消防隊送他送醫，確診有輕微腦中風，所幸及時就醫，否則後果難料。

警方表示，當時見梁姓男子將車停靠路邊休息，梁向警方表示，他到花蓮地區探訪朋友後，隔天一早就開車欲返回高雄住所，當車行駛到南迴公路台東金崙段山路時，身體突然感覺疲憊無力，雖有發現該施工路段有擺放反光交通錐，但右腳卻不聽使喚，無法踩煞車，車輛才會失控擦撞到交通錐，趕緊換左腳踩才剎住，可能是長途駕車，身心疲憊造成，心想停在路旁休息一下就好。

警方發現梁在說話時口齒不清、反應遲緩、四肢無力，了似腦中風，為求安全起見，用巡邏車載回所內休息，並聯繫消防隊救護車到派出所做生理健康評估；消防人員實施生理健康評估後，發現梁疑似有腦中風症狀，建議立即送醫檢查，梁卻認為是長途開車勞累所致，不願隨車就醫。

警消人員擔心梁姓男子的行車安全，於是透過電話聯繫家屬並好言相勸，梁才願意搭乘救護車就醫；到醫院檢查後，梁民確診輕微腦中風，所幸及時發現並送醫治療，梁得知檢查結果直呼感謝，趕到醫院的家屬也對警方當機立斷即刻救援表示感激。