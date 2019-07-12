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小王把心給了人妻 姦情曝光卻改口：只當她是妹妹

2019-07-12 15:38聯合報 記者曾健祐╱即時報導

藍姓男子去年7月和蘇姓人妻交往，被蘇的丈夫發現姦情提告求償100萬元，藍喊冤稱只是把蘇當妹妹照顧，且自己有吃藥無法「人道」；但法院發現蘇女曾傳訊「我只知道你是我老公」，藍也回「我的心已經給了妳」，認為彼此已經逾越正常男女關係，侵害蘇丈夫配偶權，判藍得賠償他10萬元。

蘇的先生指控，他2016年和蘇女結婚，但藍明知老婆已有家室仍展開猛烈追求，還在外一起租屋同居，還有多次鹹濕對話，雖無法證明他們有性交，但已經超過配偶能容忍地步，他原諒妻子不提告，但藍卻持續糾纏甚至和他挑釁，因此提告損害賠償求償100萬元。

藍辯稱，曾有陪蘇看電影，買包包送她，後來對方說和老公相處不睦，就幫她找房子，蘇女還曾在他手上畫愛心押上日期，稱當天為紀念日，如果到約定時間字跡還沒消失就要給他「大驚喜」，後來一起散步蘇主動牽他、親嘴。

藍還說，自己身體失調有吃藥控制，因此不能人道，沒有和她發生逾矩的行為，只是把蘇女當成妹妹看待；蘇女證稱，和藍只有在旅館接吻，在外租屋期間曾和他同住10天。

法院認為，藍、蘇身為消費者和店員關係，藍後來得知蘇和先生感情不睦，替她找房子墊付租金、添購家具，最後來同居好幾天，顯然已超越正常交情，足以證明彼此有愛意，對於藍所稱是基於照顧「妹妹」的心態不予採信。

此外，蘇曾向藍傳訊說「我只知道你是我老公」，對方則回「我的心已經給了妳」、「只因為我選擇了你」，還有2人頭臉緊靠、親吻嘴唇的合照，雙方交往程度並非一般婚姻信守承諾的配偶所能忍受，認為蘇的老公求償有依據。

院方審酌，蘇夫和妻子結婚3年多，共同生活遭藍介入破壞，根據雙方職業、經濟能力，以及加害程度等，判處藍應賠償對方10萬元。

藍曾對蘇女說「我的心已經給了妳」，雙方也有接吻、頭臉緊靠合照，法院判藍得賠蘇的先...
藍曾對蘇女說「我的心已經給了妳」，雙方也有接吻、頭臉緊靠合照，法院判藍得賠蘇的先生10萬元。示意圖／ingimage
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