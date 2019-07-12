搭友人車撞橋墩死亡索國賠 台科大學生家屬獲賠121萬

2019-07-12 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



孟男駕車載友人楊男，行駛至中市環中東路，因夜間視線不良，撞上正前方橋墩樑柱，致未繫安全帶的楊男傷重死亡，楊父請求國家賠償，法官認判決台中市政府交通局賠償楊父121萬餘元。圖／本報資料照 分享 facebook 孟男3年前駕車載友人楊男，行駛至中市環中東路，因夜間視線不良，撞上正前方橋墩樑柱，致未繫安全帶的楊男傷重死亡，楊父請求國家賠償，法官認楊、孟應負70%過失，而主管機關未能於事故彎道設置交通管制措施，警示用路人前方彎道，判決台中市政府交通局賠償楊父121萬餘元。

楊父指控，他兒子於2016年5月21日晚間，搭友人孟男的自小客車，孟駕車沿中市北屯區環中東路二段由東往西方向，欲行駛慢車道轉入軍功路，此處前方為兩條道路之交會點，原本直行道改往左彎，正前方為橋墩樑柱，橋墩樑柱右側為寬約6米人行道。

當時為雨天且夜間天色昏暗，視線不明，依高架道路下橋出口匝道之道路規劃判斷，乍看之下讓人直覺橋墩樑柱右側為慢車道，左側為橋下快車道。但橋墩樑柱右側之人行道與前方橋墩上均未設置任何安全方向導引標誌、反光導線、障礙物體線或照明設施。

致使孟無法辨識道路而駛上人行道，因人行道與平面道路之高低落差，導致車輛失控，撞上前方橋墩樑柱，造成楊男胸腹部鈍挫傷，致多重器官衰竭死亡。

楊父表示，兒子死亡時年僅29歲國立台灣科技大學電機工程系畢業，在學期間積極參與校內活動，原應有大好未來可期，卻因本件事故化為烏有，他遽失愛子，頓失依靠，提起國家賠償。

法官囑囑託財團法人成大研究發展基金會鑑定分析車禍事故之公有公共設施是否有不具備通常應有之狀態或功能而足以影響行車安全之情形，以及依客觀觀察會發生用路人損害之概率高低。

鑑定結果內容「孟男駕駛自小客車，雨夜超速行駛，疏未注意車前狀況駛上路外人行道後失控撞及橋墩，為肇事主因；台中市政府交通局未能於事故彎道設置交通管制措施，警示用路人前方彎道，充分減速慢行，為肇事次因」。

法官認為楊父應負擔未擊安全帶的兒子及孟男的過失比例為70%，而台中市政府交通局過失為30%，因此判決台中市政府賠償楊父121萬餘元。得上訴二審。