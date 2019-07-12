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想和小女友結婚偽造女友媽簽名 連母親也被拖下水

2019-07-12 15:00聯合報 記者林孟潔╱即時報導

高姓男子和未成年女友生下兒子，為替小孩辦出生登記，竟要求自己母親在結婚同意書上偽造女友母親的簽名，再到戶政事務所辦理結婚登記，被女友母親一狀告上法院，要求高、高母賠償80萬元。台北地方法院審結判高應賠償3萬元、高母賠償2萬元，可上訴。

女友母親提告主張，女兒當時未成年，結婚需要法定代理人同意，高男明明知道她沒有同意兩人結婚，卻在2015年9月時由高的母親冒用她的名義，在結婚登記同意書上偽造簽名，再拿去戶政事務所辦結婚登記。她認為，高和母親沒有考慮到她保護女兒的心情，導致家中發生很大的爭吵和心理折磨，要求高賠償20萬元，高母賠償60萬元。

高則抗辯，他和女友育有一名兒子，因為兒子2015年9月出生，為了要辦出生登記，才會由女友提議回家拿戶口名簿和印章，再由他母親偽造女友母親的簽名後，到戶政事務所辦理結婚，兩人辦結婚僅是為了未成年子女的利益，並沒有侵害女友母親權益；但他事後和女友個性不合、經濟不穩定，已經在結婚隔年協議離婚，當時女友母親表示若他同意由女友取得小孩監護權，就會放棄提告。

高母則向法官表示，當時因為兒子女友提供證件資料，且兒子和女友兩人共同拜託她幫忙，才會偽造簽名，她也已接受刑事處罰，請法官審酌她並非故意侵權，也沒有造成對方的損失。

法官認為，高事後被依偽造文書罪判刑確定，高母則被檢察官處分緩起訴；而由兩人離婚協議書、證人證述來看，無從認定女友母親和高已經達成不提告的協議，審酌高是為了未成年兒子的出生登記，才會央請母親代為簽名，考量雙方學經歷和資力，判高應賠償3萬元、高母應賠償2萬元，仍可上訴。

示意圖／ingimage
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