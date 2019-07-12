渣男偷吃不戴套還逼人妻墮胎 簡訊露餡判3月

2019-07-12 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



李姓男子去年7月間結識1名人妻如膠似漆，相約在台南市汽車旅館發生性行為，且李貪圖一時之快未戴保險套，致女方懷孕，「你一個人帶小朋友已經很辛苦，不希望再讓妳太累了…」李傳簡訊說服人妻於妊娠6周時到婦產科以藥物流產，丈夫事後從妻子臉書得知此事告上法院，李否認與人妻發生性行為，辯稱女方流產與他無關，法官從李及家人所傳尋求諒解及後續簡訊，認他犯相姦罪，處3月徒刑，可上訴。

判決指出，李得知闖了禍，致人妻因此懷孕，傳送簡訊給女方「...懷孕的事情，希望您能為XX著想，你一個人帶小朋友已經很辛苦，不希望再讓妳太累了。而"小孩"的出現也會讓他變的很無辜。我知道，這樣的結局真的很不美好，可是既然遇到了，我也只能面對」。

不僅如此，李的女友以Messenger不斷邀約人妻見面詳談，李的兄長也傳送訊息給女方丈夫「是否除了法律途徑之外～您還願意接受其他的解決方式？」等語。

檢方認為，若非李確實有與女方發生性交行為導致其懷孕，何須傳送要女方考慮懷孕的訊息？人妻也到庭證述，李傳送這段簡訊主要就是不希望她把小孩生下來。此外，李家人、朋友也不斷傳送訊息，企圖尋求女方丈夫諒解及不斷想與女方談論本案相關事宜。