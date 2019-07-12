調查局顏正義散播假訊息 民眾要求以內亂罪懲處

2019-07-12 13:22 中央社 高雄12日電



調查局高雄市調查處前副處長顏正義轉傳「蘇院長簽名影片」、「同婚立法」兩個假訊息，遭調職處分。高雄市前里長莊訓貴今天到高雄市調處前靜坐抗議，要求應以內亂罪懲處。

莊訓貴是高雄市三民區安東里前里長，上午率助理到高雄市調處準備遞交陳情書「我們憤怒！我們抗議！」，但在大門前被攔下，隨即冒著大太陽在門口席地而坐抗議。

莊訓貴表示，顏正義散播假消息誣衊國家元首、閣揆，煽惑民心，應以內亂罪懲處。調查局長呂文忠、高市調查處長秦太龍放縱假消息到處流竄，擾亂民心，法務部應予嚴懲，勒令下台。

莊訓貴表示，原本調查局設立是在維護國家社會的安全和穩定力量的機關，韓粉充斥調查局，國安堪慮，如今墮落到成為社會動亂擾亂民心的假新聞製造工廠，如不加以嚴懲和整頓，將會禍患無窮。

莊訓貴靜坐10多分鐘後，高雄市調處由陳姓副處長代表出面接受陳情書，並應允轉呈上級，但莊訓貴要求於近日內回覆結果，否則發動民眾抗議。

顏正義轉傳「蘇院長簽名影片」、「同婚立法」假訊息兩部分，他自承一時失慮鑄成錯誤，表示將切身反省，勇於承擔責任；調查局於10日以斲傷調查局形象，將顏正義調任非主管職務，並將儘速召開考績會懲處。