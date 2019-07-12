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基隆中山一、二路測速器跨雙白線就拍？ 警：謠言啦

2019-07-12 12:50聯合報 記者游明煌╱即時報導

針對近日有人在臉書社群反映，基隆市中山一、二路測速器「跨越雙白線就狂閃取締」，質疑搶錢。市警局交通隊提出澄清，中山一、二路平面道路有5處闖紅燈及測速照相設備桿，因應拓寬工程置換主機設備理，跨越雙白線就狂閃取締的網傳消息並不正確，警方特別澄清，民眾反映的時間正進行測試、校準，未正式使用，目前已啟用，但也只是針對「超速及闖紅燈行為」進行取締。

交通隊表示，7月2日10時起，中山一路第一工區開始進行道路拓寬工程，預計明年6月完工，施工期間封閉中山一路北站口（港西岸高架橋出口）起至新民路口（靠山側），封閉路段交通動線切換為海側雙向各一車道供往來車輛通行，周邊重要路口均派遣警力及義交於交通尖峰時段進行疏導，協助民眾熟悉施工期間動線。

交通隊指出，中山一、二路平面道路有5處闖紅燈及測速照相設備桿，北向2處、南向3處，因應此次施工置換主機設備進行速度管理，針對近日民眾反映「跨越雙白線就狂閃取締」的網傳消息提出澄清，民眾反映的時間，當時該測速照相設備當時尚在進行測試、校準階段，未正式使用。

交通隊說，目前設備已測試完成上線，但只是針對「超速及闖紅燈行為」進行取締，並非跨越雙白線就狂閃取締，呼籲民眾於施工期間通行時務必減速慢行並注意沿線布設之交通告示牌面與動線切換，以維行車安全及順暢。

中山一、二路是連接基隆市中山區、安樂區、仁愛區的主要幹道，車流量大，市府去年11月將拓寬為40公尺的中山一路，與路寬32公尺的忠一路完成銜接通車。中山一、二路，速限50公里，由於路幅大又筆直，很容易超速行駛，市府在短短1公里新路段新設5處測速照相器，拍攝超速、闖紅燈等違規行為。

針對近日有人在臉書社群反映，基隆市中山一、二路測速器「跨越雙白線就狂閃取締」，質...
針對近日有人在臉書社群反映，基隆市中山一、二路測速器「跨越雙白線就狂閃取締」，質疑搶錢，警方說這是謠言。圖／報系資料照
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交通隊表示，7月2日10時起，中山一路第一工區開始進行道路拓寬工程，預計明年6月...
交通隊表示，7月2日10時起，中山一路第一工區開始進行道路拓寬工程，預計明年6月完工。記者游明煌／翻攝
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