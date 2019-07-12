白牌機車暗夜上國道還迴轉逆行 騎士狂騎17公里遭輾斃

2019-07-12 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



國道10號燕巢段今凌晨0時43分發生一起離奇死亡車禍，39歲洪姓機車騎士騎乘白牌機車上國道，途經仁武、燕巢交流道，卻又因不明原因迴轉逆行。國道警察局一連接獲四通電話通報，據報派車兵分二路攔車仍未果，待接獲第四通電話通報時，洪姓機車騎士已在國道10號東向14.5公里處與自小客車對撞，又遭後車輾壓，全身多處骨折變形，當場明顯死亡，肇事原因有待警方調查釐清。

國道警察局第五大隊今午夜凌晨接獲第一通電話通報，稱有機車上鼎金系統往東行駛，隨即派遣人車從田寮、岡山地磅站出動攔截。隨後警方接獲第二通電話通報時，機車騎士已騎過燕巢系統；再下一通電話就稱騎士已在國道10號17公里處迴轉逆行，警方當時仍未見違規機車蹤影，待接到第四通電話通報時，機車就已發生對撞事故。

據調查，洪姓騎士騎機車無故上國道，又因不明原因猛然逆向迴轉，騎行在國道內側車道，騎乘近2公里，先與順向白色自小客車對撞，撞擊力道猛烈，自小客車車前擋風玻璃碎裂，洪姓騎士也彈飛，躺臥內線及中線車道間。雖白賜自小客車林姓駕駛當場下車察看，並指揮後車前方有狀況，但後車未察覺路面有人倒地，不慎輾壓洪姓駕駛。警方到場時，騎士已當場死亡。

警方當場對兩輛涉案自小客車林姓、曾姓駕駛施行酒測，酒測值均為0。至於洪姓騎士有無酒駕情事，有待檢察官、法醫相驗釐清。