義務役憲兵染病猝死 中隊長、醫官仍獲不起訴

2019-07-12 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



2015年在桃園憲兵中心受訓的義務役新兵簡志龍，因發燒痛到全身發抖送醫不治，確診是感染鉤端螺旋體病引發多重器官衰竭致死，家屬對營區周姓中隊長、陳姓救護官提告過失致死，經不起訴後家屬提再議高檢署發回，桃檢另名檢察官函詢多名專業醫師，仍認2人犯嫌不足不起訴。

家屬控訴，簡志龍11月6日起就身體不適，2天後和女友自行就醫經診斷為流感，周要他回營區休息並開全休單，但僅將簡安排在隔離寢室，未轉診送大醫院，10日簡吃完醫院的藥仍不舒服，但營區陳姓救護官僅開10顆藥物，沒有積極治療追蹤。

11日簡病情惡化，向女友稱「腳痠痛，走路好痛苦」，最後經家人簡父要求，周才派同仁陪簡到外就醫，經院方插管治療急救仍未好轉，簡隔天傍晚6點多就因鉤端螺旋體病導致急性肺炎肺泡出血、心肌炎等引發多重器官衰竭致死。

檢方訊時，周說有替簡開全休單，也指示同仁替他打理三餐、查看身體狀況，也沒有對他操課，有案規定安排他就醫，且沒預見會是這種情況，否則會另做判斷；陳則說，簡當天自行進醫護所，看起來人不舒服但沒有走路不穩，也是正常體溫，所以參考他在外就醫證明開藥。

檢方認為，周在簡生病期間有掌握、關心他狀況，並指派同仁送餐、關心並回報，也陪同他到醫護所、診所看病，已相當積極照料並非置於不顧，難認有消極不作為。

為釐清「勾端螺旋體病症」相關細節，檢方函詢衛福部疾病管制局、台灣醫學會，確認該疾病初期可能無症狀，與流感、類流感相似，不易由臨床診斷，有8、9成患者屬輕微，僅1、2成為嚴重型致死率高，雖不算罕見疾病，但盛行率低。

另桃園市衛生局事發隔天就到營區稽查病原，但無法確定營區的鼠類是感染源，不能斷定簡是在營區感染；檢方認為，簡罹患的鉤端螺旋體病盛行率低，經多名專業臨床醫師診療無法確認，難以要求不具專業或實務經驗少的周、陳判斷，難認有業務過失致死罪嫌，偵結仍不起訴。