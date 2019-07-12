從台86追到台1線6度遭剪車 女大生提告獲償8萬元

2019-07-12 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



曾姓女大生去年5月8日晚上8時46分駕車，經台南市仁德區台86線快速公路由東往西行駛，遇上陳姓男子駕駛小貨車自國道1號仁德系統交流道匝道匯入台86線時，見曾女車輛未放慢速度，讓他可先行而心生不滿，不但未打方向燈剪車後猛踩煞車，甚至緩速阻擋前進，而且從快速道路追到台1線奇美博物館附近，短短5分鐘內女大生6度遭剪車飽受虛驚，提告附帶民事賠償，陳犯妨害公眾往來安全罪，被判5月徒刑外，女大生也獲賠8萬元，

檢警調查時，陳辯稱，誤認為友人車輛而想開玩笑。然而，檢警根據女大生所提供行車記錄器畫面，發現當晚8時47分14秒至36秒，女大生車由東向西行駛在台86線外線車道5公里處，陳駕車同向行駛在台86線的內線車道，且與前方車輛保持一定距離，竟於女大生車左前方未打亮右轉方向燈，即跨越車道分隔線向右斜切進入女大生車所行駛的外線車道，行駛在女大生車前方，2次煞車驟然減速，內線車道則有其他車輛在正常行駛下超越兩車前行。

短短5分鐘時間內，陳不斷重覆剪車急剎，緩速阻擋女大生車輛前行，兩車緩慢駛出台86線台南－路竹、湖內交流道西行出口匝道，

女大生車趁陳車在前往左從路竹、湖內方向出口欲進台1線之際，即往右從台南方向出匝道行駛匯入台1線。陳見狀自後追趕，女大生車行駛於台1線奇美博物館前北上路段外線車道，陳自內線車道打右轉方向燈並快速向右斜切至女大生車前方，又踩煞車減速。

女大生車被迫減速右靠，後方機車見狀自陳車左側行駛超越兩車，陳仍在方向燈未熄滅情況下緩慢行駛於女大生車前方，直至女大生將車子停駛在路旁五金行前，陳才自行離去現場。