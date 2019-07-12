遭攔查他正面撞又急煞倒車撞警 警連開4槍才制伏

2019-07-12 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



王男於3月間與友人飲用啤酒後，駕駛曳引車違規迴轉遭劉姓警員攔查，涉嫌駕車衝撞警用機車，劉騎車追捕，王突然急煞倒車撞警用機車，致劉右膝受傷，經警開4槍制伏，警方依殺人未遂罪移送，檢察官認王無殺害員警故意，改依公共危險、妨害公務、毀損公務員職掌物品罪將王男起訴。

53歲的王男否認有殺人未遂犯行，辯稱「我不想停車受檢，所以就逃跑讓警察追，我倒車時不知道後面有人，只是感覺撞到東西，後來我就又繼續往前開了」。

檢察官查出，王男與劉姓警員互不相識，毫無恩怨，王僅為躲避員警追緝而逃逸，雖有因倒車而撞及員警所騎的警用機車，難認有殺害員警之故意或動機。

起訴書指出，王男3月5日下午，在台中市潭子區潭興路1段巷內工廠與友人飲用啤酒後，駕駛曳引車行經潭興路因違規迴轉，經劉姓警員騎機車攔查。

王男趁劉姓警員下車離開機車後，駕駛曳引車衝撞警用機車後逃逸，劉隨即騎車由後追捕，行經潭子區仁愛路時，王突然急煞並向後倒車，撞到後方劉所騎的警用機車，劉見狀跳車閃避，受有右膝處擦傷，但警用機車後照鏡及車殼等多處損傷，致不堪使用。