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賄選獲釋嘉縣議員當選人補宣誓 法官： 好好履行職務

2019-07-12 10:43聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣議員當選人王焜玄被控涉嫌賄選，選後一直遭羈押，昨天嘉義地院裁定150萬元交保，限制出境出海，縣議會今天上午為他補辦就職宣誓，他說，感謝鄉親，他會繼續努力，相信司法會還他清白，儀式4分鐘結束。

王焜玄由大批鄉親陪同，開心到議會報到，副議長陳怡岳主持，法官周俞宏監誓，王焜玄站在議員席位上，舉起右手，跟著議事人員宣讀誓詞，縣府主管及鄉親分別坐在議場及旁聽席觀禮，結束後，陳怡岳及縣府主管祝賀。

面對媒體詢提問心情？王說，很高興，感謝鄉親一路支持，媒體問他，對羈押看守所二次申請宣誓就職被打回票看法?他搖手不表示意見，說會努力，相信司法會還他清白。

無黨籍王焜玄參加行動綠團隊當選，被控涉及多起現金買票案，嘉義地檢署及第6選區落選頭、前縣議員張貴忠，都提起民事當選無效之訴，嘉義地方法院判當選無效，王提上訴，台南高分院預定8月開準備程序庭。

王被羈押期間，縣議會多次行文法務部及內政部，申請5月7日宣誓就職，結果內政部同意，法務部不同意，原訂宣誓取消。法院說，當初羈押是因為王焜玄遭通緝有逃亡之虞，以及與證人有勾串的可能，如今證人訊問完畢，但案件尚未確定，所以雖然羈押原因仍然存在，但已無羈押的必要。

賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄補宣誓就職。記者魯永明／攝影
賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄補宣誓就職。記者魯永明／攝影
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賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄宣誓就職。記者魯永明／攝影
賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄宣誓就職。記者魯永明／攝影
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賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄(右)補宣誓就職後，副議長陳怡岳(左)祝賀 。記者...
賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄(右)補宣誓就職後，副議長陳怡岳(左)祝賀 。記者魯永明／攝影
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賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄補宣誓就職，縣府主管及鄉親分別坐在議場及旁聽席觀禮...
賄選獲釋嘉義縣議員當選人王焜玄補宣誓就職，縣府主管及鄉親分別坐在議場及旁聽席觀禮。記者魯永明／攝影
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