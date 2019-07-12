抱40萬元幫議員候選人買票 里長遭解職

2019-07-12 10:50 中央社 台東縣12日電



台東市中華里里長羅進坤去年里長選舉時同額競選；不過被檢警查獲準備新台幣40萬元要幫李姓縣議員候選人賄選，遭判4個月徒刑定讞，日前解職，8月24日補選。

去年台東5合1選舉，羅進坤競選連任，雖然同額競選，只要自己投給自己一票就能當選，但台東警方接獲線報，羅姓里長準備大規模買票，讓警方相當訝異，警方查證，情資可信。

台東縣警察局於去年11月投票前收網，當場在羅進坤牛仔褲內搜出剛從銀行領出的新台幣40萬元現金，以及賄選名冊。

台東地檢署偵辦時，羅進坤坦承一名陌生年輕人拿40萬元現金給他，以及買票名冊，幫尋求連任的台東市李姓縣議員候選人買票，但剛出門還沒開始買就被警方查獲。

台東地方法院日前將羅進坤以預備行賄罪判處有期徒刑4個月，緩刑2年，褫奪公權1年。檢方和羅進坤均未提起上訴，判刑確定。

另外，羅進坤在院檢偵辦中均表示，年輕人拿錢給他時說「幫忙李xx」，後來李姓縣議員候選人當選台東市選區的縣議員，同選區落選人向法院提告李姓候選人涉賄選當選無效。

台東地方法院駁回告訴，判決書表示，當時警方接獲檢舉內容是，「陳姓平地原住民縣議員候選人在部落裡賄選，還經人以現金向羅進坤等里長定樁」。警方在羅進坤住處查獲的果然是陳姓縣議員候選人的宣傳單，不是李姓候選人的宣傳單；再者，檢警無法找出拿新台幣40萬元給羅進坤的年輕人，因此駁回李姓縣議員的被告當選無效之訴訟。

台東地方法院日前將羅進坤以預備行賄罪判處有期徒刑4個月，緩刑2年，褫奪公權1年。檢方和羅進坤均未提起上訴，判刑確定。