親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
馬洩密案判無罪
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今尋獲遺體

慾男找國中少女偷嘿咻20次 賠她爸爸3萬還被起訴

2019-07-12 09:30聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園王姓男子去年2月透過交友軟體認識1名15歲國中少女，初次見面就約到汽車旅館發生性行為，之後交往3個多月內，又陸續性交20幾次，對方父親驚覺女兒假日常早出晚歸，一問之下才曝光，王事後賠償她爸爸3萬元和解，檢方偵結依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（26歲）明知少女未成年，透過網路認識後就約到汽車旅館見面發生關係，後來彼此情投意合開始交往，就以每隔4、5天1次頻率，在他家或到少女家性交，3個多月至少做了20多次。

後來少女爸爸見她一到假日就不見人影，還常常深夜才回家，懷疑她在外交男友，詢問後才知道已發生關係，戀情曝光後王也賠償對方父親3萬元，雙方達成和解，檢方訊問時王也都坦承犯行。

少女在警詢時說，她和王是男女朋友關係，2月第一次發生關係後，中間仍有聯繫並持續見面從事性行為，最後一次是在5月，對方都沒有使用強暴、脅迫或恐嚇等方式違反她的意願。

但檢方訊時她改口稱，性交都是出於非自願，過程中有表示拒絕；檢方考量，少女前後證詞不一，也曾自述雙方是男女朋友，難依其片面且具瑕疵指訴，就認定王有強制性交犯嫌，偵結依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴王。

王男和少女交往期間發生20幾次性行為，被依法起訴。示意圖／ingimage
王男和少女交往期間發生20幾次性行為，被依法起訴。示意圖／ingimage
分享

汽車旅館性行為交友軟體
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

買床單付房間費保全證據 果然採到姦夫的精子細胞

2019-07-12 08:02

遭攔查他正面撞又急煞倒車撞警 警連開4槍才制伏

2019-07-12 10:44

賄選獲釋嘉縣議員當選人補宣誓 法官： 好好履行職務

2019-07-12 10:43

毆值星官輕判 檢憂動搖軍紀上訴

2019-07-11 23:42

立院前秘書長林錫山判36年定讞 19日發監

2019-07-11 23:32

公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25

糖尿病嬤慘遭燙傷左腳趾全截肢 居服員辯：水沒很燙

2019-07-11 22:31

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 下周五報到發監

2019-07-11 20:21

把鄰居當網路遊戲仇家砍死 思覺失調男子被判12年

2019-07-11 20:04

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23

加拿大美師酒駕被抓 稱「不知在台灣不能喝酒騎車」

2019-07-11 19:22

不理妻子罹癌送急診 岳母控告女婿涉遺棄

2019-07-11 17:25

媽媽過世 弟弟瞞著姊姊領走40萬元存款判刑2月

2019-07-11 17:15

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

虐嬰業者以「菁寶貝」名義招生？北市府：若違法必開罰

2019-07-11 15:26

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

經營六合彩上訴稱又老又窮 法官給他緩刑

2019-07-11 14:09

阿嬤帶孫上公車摔到腦震盪 沒抓扶手結果求償不成

2019-07-11 14:08

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

戴安全帽、掛贓車牌犯案 台中娃娃機大盜落網

2019-07-11 12:11

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

長蟲義大利麵挑掉重賣無罪 見豐老闆改判3年

2019-07-11 11:34

醉男開瓦斯恐嚇全家一起走 警攻堅他持刀挾持友人

2019-07-11 10:40

辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22
看更多

熱門文章

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

她分享男友爸年輕時照片 激似日本男星小栗旬網友暴動

2019-07-11 20:40

鴻海前副總吹噓員工價買iPhone 竟A合約款補手機費

2019-07-11 19:21

馬英九洩密案最終審 高院今天判無罪確定

2019-07-12 10:03

公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25

掃毒英雄轉傳蘇揆擲筆影片丟官 基層調查官反彈開砲

2019-07-12 06:58

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

保護憲警神武器！一射6米外癱3分鐘 台東想用來抓猴

2019-07-12 08:00

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

離婚女子為賺錢養家 租屋處下海賣淫

2019-07-11 21:10

馬英九涉洩密案能更審 釋字752號解釋幫大忙

2019-07-12 06:53

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

10名男大生墾丁下海戲水 1人遭浪捲失蹤今早尋獲遺體

2019-07-12 09:54

超商店員1男劈3少女 還引誘拍私密處供觀覽

2019-07-11 21:50

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

買床單付房間費保全證據 果然採到姦夫的精子細胞

2019-07-12 08:02

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

越南同事送一張5000紙鈔 竟連買科學麵都不夠！

2019-07-11 19:10

影／他子彈擦頭死裡逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18

傳蘇影片遭拔官「被出賣」？基層反彈

2019-07-11 23:36

經理應酬後辯不能酒駕 女員工載他到摩鐵慘遭性侵

2019-07-11 20:28

貢寮死亡彎道車禍1死 3年前同日同樣悲劇

2019-07-11 23:46

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 下周五報到發監

2019-07-11 20:21

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

少女公車上被熊抱性騷擾疑雲 警積極調監視器追查

2019-07-11 16:38

影／漁船船長富貴角外海昏迷 基隆艦、直升機驚險救援

2019-07-11 18:00

要犯陳宏宗被警擊斃 家人不借禮儀廳辦葬禮周日火化遺體

2019-07-11 17:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top