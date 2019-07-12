慾男找國中少女偷嘿咻20次 賠她爸爸3萬還被起訴

2019-07-12 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園王姓男子去年2月透過交友軟體認識1名15歲國中少女，初次見面就約到汽車旅館發生性行為，之後交往3個多月內，又陸續性交20幾次，對方父親驚覺女兒假日常早出晚歸，一問之下才曝光，王事後賠償她爸爸3萬元和解，檢方偵結依對14歲以上未滿16歲女子性交罪嫌起訴他。

檢警調查，王男（26歲）明知少女未成年，透過網路認識後就約到汽車旅館見面發生關係，後來彼此情投意合開始交往，就以每隔4、5天1次頻率，在他家或到少女家性交，3個多月至少做了20多次。

後來少女爸爸見她一到假日就不見人影，還常常深夜才回家，懷疑她在外交男友，詢問後才知道已發生關係，戀情曝光後王也賠償對方父親3萬元，雙方達成和解，檢方訊問時王也都坦承犯行。

少女在警詢時說，她和王是男女朋友關係，2月第一次發生關係後，中間仍有聯繫並持續見面從事性行為，最後一次是在5月，對方都沒有使用強暴、脅迫或恐嚇等方式違反她的意願。