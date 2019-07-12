馬英九涉洩密案能更審 釋字752號解釋幫大忙

2019-07-12 06:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



馬英九涉洩密案2017年8月25日一審獲判無罪，但翌年5月被高院改判為4年徒刑，得易科罰金。原本馬所犯之罪都不能再上訴，幸虧釋字752號判決讓他得以再上訴一搏。

刑事訴訟法原第376條規定，竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇和贓物等罪，以及法定刑度最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金的輕罪案件，禁止上訴第三審法院；但外界批評這是「突襲性無罪改有罪」。2017年，總統蔡英文召開司改國是會議，第二分組曾就此提出討論，並做出「應修正」的決議。當年7月28日，大法官即作出釋字752號解釋，認為第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，未能提供至少一次上訴救濟機會，違反憲法保障人民訴訟權意旨，宣告違憲。

本法條的爭議在於，若被告在一審獲判無罪，案經上訴二審卻改判有罪確定的情況下，已無從循通常上訴程序以求救濟。表面上看起來案件已經過二個審級的審理，實際上最後的有罪判決因無上訴機會，形同只經過一個審級的審理，有違憲法訴訟權的保障疑義。

公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約(兩公約)施行法於2009年12月10日生效施行後，兩公約保障人權的規定，即具國內法律效力，適用兩公約規定時，也應參照立法意旨及兩公約人權事務委員會的解釋。依公政公約第14條第5項規定「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰」。

大法官在釋字752號解釋理由中表示，經第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，應賦予適當上訴機會，屬訴訟權保障的核心內容，應提供至少一次上訴救濟機會，以避免錯誤或冤抑。

統計資料顯示，2012年至2016年，一審判決無罪，二審改判有罪而不得上訴第三審的終結件數，每年大約在300至400件左右。