親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

蔡總統過境紐約爆衝突！飯店外大打出手 1送醫1被捕

脫黨伏筆？郭台銘向韓國瑜最後喊話「就算大哥拜託你」

馬英九涉洩密案能更審 釋字752號解釋幫大忙

2019-07-12 06:53聯合報 記者王宏舜╱即時報導

馬英九涉洩密案2017年8月25日一審獲判無罪，但翌年5月被高院改判為4年徒刑，得易科罰金。原本馬所犯之罪都不能再上訴，幸虧釋字752號判決讓他得以再上訴一搏。

刑事訴訟法原第376條規定，竊盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇和贓物等罪，以及法定刑度最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金的輕罪案件，禁止上訴第三審法院；但外界批評這是「突襲性無罪改有罪」。2017年，總統蔡英文召開司改國是會議，第二分組曾就此提出討論，並做出「應修正」的決議。當年7月28日，大法官即作出釋字752號解釋，認為第二審撤銷原審無罪判決並自為有罪判決，未能提供至少一次上訴救濟機會，違反憲法保障人民訴訟權意旨，宣告違憲。

本法條的爭議在於，若被告在一審獲判無罪，案經上訴二審卻改判有罪確定的情況下，已無從循通常上訴程序以求救濟。表面上看起來案件已經過二個審級的審理，實際上最後的有罪判決因無上訴機會，形同只經過一個審級的審理，有違憲法訴訟權的保障疑義。

公民與政治權利國際公約與經濟社會文化權利國際公約(兩公約)施行法於2009年12月10日生效施行後，兩公約保障人權的規定，即具國內法律效力，適用兩公約規定時，也應參照立法意旨及兩公約人權事務委員會的解釋。依公政公約第14條第5項規定「經判定犯罪者，有權聲請上級法院依法覆判其有罪判決及所科刑罰」。

大法官在釋字752號解釋理由中表示，經第二審撤銷原審無罪判決並改判有罪，應賦予適當上訴機會，屬訴訟權保障的核心內容，應提供至少一次上訴救濟機會，以避免錯誤或冤抑。

統計資料顯示，2012年至2016年，一審判決無罪，二審改判有罪而不得上訴第三審的終結件數，每年大約在300至400件左右。

馬英九涉洩密案在已獲得一次救濟機會後，這回發回更審，高院更一審將是確定判決。

馬英九。本報資料照片
馬英九。本報資料照片
分享

大法官馬英九釋憲
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

立院前秘書長林錫山判36年定讞 19日發監

2019-07-11 23:32

毆值星官輕判 檢憂動搖軍紀上訴

2019-07-11 23:42

公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25

糖尿病嬤慘遭燙傷左腳趾全截肢 居服員辯：水沒很燙

2019-07-11 22:31

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 下周五報到發監

2019-07-11 20:21

把鄰居當網路遊戲仇家砍死 思覺失調男子被判12年

2019-07-11 20:04

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23

加拿大美師酒駕被抓 稱「不知在台灣不能喝酒騎車」

2019-07-11 19:22

不理妻子罹癌送急診 岳母控告女婿涉遺棄

2019-07-11 17:25

媽媽過世 弟弟瞞著姊姊領走40萬元存款判刑2月

2019-07-11 17:15

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

虐嬰業者以「菁寶貝」名義招生？北市府：若違法必開罰

2019-07-11 15:26

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

經營六合彩上訴稱又老又窮 法官給他緩刑

2019-07-11 14:09

阿嬤帶孫上公車摔到腦震盪 沒抓扶手結果求償不成

2019-07-11 14:08

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

戴安全帽、掛贓車牌犯案 台中娃娃機大盜落網

2019-07-11 12:11

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

長蟲義大利麵挑掉重賣無罪 見豐老闆改判3年

2019-07-11 11:34

醉男開瓦斯恐嚇全家一起走 警攻堅他持刀挾持友人

2019-07-11 10:40

辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22
看更多

熱門文章

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

鴻海前副總吹噓員工價買iPhone 竟A合約款補手機費

2019-07-11 19:21

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

她分享男友爸年輕時照片 激似日本男星小栗旬網友暴動

2019-07-11 20:40

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

老公自認拍照技術優 竟把45公斤老婆拍成85公斤

2019-07-11 18:21

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

離婚女子為賺錢養家 租屋處下海賣淫

2019-07-11 21:10

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

超商店員1男劈3少女 還引誘拍私密處供觀覽

2019-07-11 21:50

影／他子彈擦頭死裡逃生 不怕惡徒怕接家人擔心電話

2019-07-11 18:18

越南同事送一張5000紙鈔 竟連買科學麵都不夠！

2019-07-11 19:10

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

掃毒英雄轉傳蘇揆擲筆影片丟官 基層調查官反彈開砲

2019-07-12 06:58

立法院前秘書長林錫山判刑定讞 下周五報到發監

2019-07-11 20:21

經理應酬後辯不能酒駕 女員工載他到摩鐵慘遭性侵

2019-07-11 20:28

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

影／漁船船長富貴角外海昏迷 基隆艦、直升機驚險救援

2019-07-11 18:00

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

台灣首位！刑事局女警官獲國際女警協會傑出獎

2019-07-11 17:28

未幫清償學貸又騙感情 女學生恐嚇補習班老師

2019-07-11 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top