公車上強逼年輕女子接吻？經查2女1男都曾是夫妻

2019-07-11 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市有搭公車乘客，目睹男子一再熊抱性騷擾年輕女子，一旁熟識這對男女的婦人卻冷眼旁觀，不但沒有制止男子毛手毛腳行為，還任由男子強行抱住女孩，在公車上撫摸、親吻。經查這起公車性騷擾疑雲，2名女子與這名男子，3人都曾是夫妻關係。

熱心民眾在桃園中壢開往大溪的5098公車上，看到2女1男疑發生性騷擾糾紛，懷疑被強逼接吻的女子被脅迫，報警及PO網爆料公社，提醒大家要注意。警方接獲報案，追攔公車發現3人已下車，正調閱監視器追查時，這則「公車爆料」經網友肉搜，提供相關資料佐證，公車上2名女子，都是背心男的前妻。

警方調查後證實，是熱心報案民眾「誤會大了」，公車上2女與男子，曾有夫妻關係，但仍會設法聯絡疑被騷擾女子，追查當時是否被強迫威脅或強逼侵犯情事。據網友肉搜爆料，公車上的背心男，積欠房東房租，還與前妻及結婚年輕妻子，租屋同住一屋簷下「三人行」。

桃園市議員舒翠玲，今天上午接到選民轉傳爆料訊息，擔心被害女子安危，要求社會局及警方積極介入調查，下午社會局也回報證實，公車上男子身旁的2名女子，是他的前後任妻子。舒翠玲也透過爆料公社，提供社會局最新訪查情形，會請相關單位再繼續追蹤了解。