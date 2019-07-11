毆值星官輕判 檢憂動搖軍紀上訴

2019-07-11 23:42 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄報導



新兵毆打值星官，遭判拘役50日，橋頭地檢署上訴請求從重量刑。圖為示意圖。 圖／軍聞社資料照片 分享 facebook

空軍常備役黃姓二兵前年底入伍新訓時，操課打瞌睡遭上官喝斥糾正，他站三七步回嗆「刁難」，更出拳毆打值星官；橋頭地方法院依暴行犯上罪判拘役五十日、得易科罰金，橋頭地檢署憂心量刑過輕恐重創軍方領導統御威信，上訴請求從重量刑。

橋頭地檢署檢察官收到判決後，隨即徵詢部隊意見，軍方指出，黃兵行為已嚴重影響軍紀，請檢察官上訴建請法官從重量刑。檢方心有同感，憂心一旦違反軍紀、暴行犯上罪責代價過輕，恐讓部隊賴以維繫的服從觀念蕩然無存，更會瓦解軍方有形、無形的戰力。

檢方援引其他案例指出，去年三月有海軍陸戰隊楊姓上士不服郭姓上尉領導，痛毆上官後腦勺，還用腳踹他尾椎，橋頭地方法院認定楊姓上士對上官施暴，嚴重損及部隊長官威信，實屬不該，依對上官施強暴罪判有期徒刑三月，得易科罰金九萬元。此案新兵以下犯上卻輕判拘役，恐動搖軍紀。

資深檢察官指出，軍方有維持部隊執勤紀律、領導統御等特殊需求，按過去軍事審判法刑度，暴行犯上等軍事案件往往「判重不判輕」，至少判處有期徒刑四、五個月，用以建立部隊威信紀律。如今軍紀刑事案件回歸一般司法體系，可能因不清楚其危害軍紀嚴重程度，導致量刑不足以威嚇、維持軍紀。

資深檢察官坦言，司法體系還在與軍方「磨合」。橋頭地檢署指出，軍法案件軍事機關訴訟全參與制度運作以來，檢方只要經手軍事案件刑事訴訟，就會讓軍事機關適當表達意見，盼能提升軍事案件刑事偵、審專業度，更希望能兼顧軍事國防安全、部隊紀律及領導統御等需求，避免影響國軍戰力。