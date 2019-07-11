立院前秘書長林錫山判36年定讞 19日發監

2019-07-11 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北報導



立法院前祕書長林錫山收受廠商網遠科技賄款，最高法院判刑36年。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院前秘書長林錫山被控八次收賄，以洩漏標案、綁標等方式，讓網遠科技取得立院資訊處採購標案，另被查獲二點四億餘元來源不明財產。最高法院昨天依七個不違背職務收賄罪、兩個洗錢罪、財產來源不明罪共十罪判林有罪定讞，各罪刑期總計卅六年，檢方已啟動防逃機制，並要求他七月十九日報到發監。

本案當初是立法院內部員工檢舉，台北地檢署與調查局監控蒐證多時。爆發後，林自二○一六年一月被檢方聲請羈押獲准後，一直被收押到去年二月九日、高院辯論終結後才以五千萬元交保，如今又面臨入獄；由於我國目前有期徒刑上限是卅年，林錫山十罪的應執行刑期，將由檢方另向法院聲請定應執行刑。

此外，林在「憑證更新」標案中，另向網遠科技收受三百萬元賄款部分，最高法院認為，有證據調查未盡之處，原審認定稍嫌速斷，撤銷此部分判決，發回高院更審，等於林還有一案纏身。

林被控自二○一二年至二○一五年間，利用秘書長可決定資訊處採購案的職權，分八次向網遠科技負責人李保承收取共三九五○萬元，助網遠科技取得廿餘件標案，總金額達兩億餘元。

林收錢地點多直接在林於立院辦公室旁會議室，還有一次約在北上高鐵車廂內收錢。

一審時，林僅承認刑度低的不違背職務收賄罪，法院認為他長年任立法院秘書長，位居要職，應奉公守法、廉潔自守，卻在採購案中收回扣，敗壞官箴，不僅影響正當廠商參與標案的意願，立法院資訊採購的品質也令人憂慮，重創公務員形象，依違背職務收賄、財產來源不明等罪判十六年徒刑，褫奪公權六年。

二審高院改認定林收賄金額為二八○○萬元，依不違背職務收賄罪、財產來源不明罪及洗錢罪，改判他十五年徒刑，褫奪公權五年。林和檢方均不服，提上訴，最高法院昨直接判決其中大部分罪行都如二審，只發回其中一個犯罪事實。