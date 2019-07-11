糖尿病嬤慘遭燙傷左腳趾全截肢 居服員辯：水沒很燙

2019-07-11 22:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



王姓居家服務員，去年10月替患有糖尿病的洪姓阿嬤洗腳，涉嫌用熱水燙傷左腳，沒立即送醫，卻穿上襪子，家屬發現腳流淌血水緊急送醫，症狀加劇導致左腳全數腳趾頭截肢。士林地檢署日前偵結，依修法前業務過失重傷害罪嫌提起公訴。

起訴指出，去年10月27日下午4時許，王姓女子在阿嬤住家浴室，用蓮蓬頭協助沖洗雙腳，卻在戴上塑膠手套後，疏於注意水溫，貿然用熱水沖洗洪的左腳，阿嬤腳遭燙傷後，經送醫救治，左腳第3、4趾已皮肉分離，經清創後，導致左腳趾頭全數截肢，造成重傷害。

王女辯稱，帶著塑膠手套幫阿嬤洗雙腳，洗腳前就有傷口，當時有問水溫能否接受，當洗澡水流進水溝前，覺得留到自己腳邊的水溫沒有很燙，「只有沖幾秒而已，不知會這麼嚴重」。

王女擔任居家服務員工作，平日協助照顧罹患糖尿病的洪姓阿嬤，阿嬤曾因兩肢腳趾感染潰爛，且雙腳無力時常跌倒。

阿嬤家屬證述，王女平時不幫阿嬤洗腳，但案發當天幫洗腳後，用衛生紙包住阿嬤左腳，並套上襪子。經查看阿嬤的腳，才發現已起水泡，左腳小趾的皮、指甲脫落，且淌著血水，立即送醫救治。

檢方調閱阿嬤的病歷紀錄，阿嬤在案發當日左腳受有2至3度燙傷，經救護後症狀加劇，左腳第三、四趾遠端外趾骨外露，已皮肉分離，再經清創手術，第1、2、3、4、5趾陸續截肢，無法從其他部位復健取代左腳全部腳趾功能，導致重大不治或難治的重傷害。