單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



洪男單手騎車被檢舉挨罰1萬2000元，法院審理後撤銷罰單。記者曾健祐／攝影 分享 facebook 桃園洪姓男子去年11月1日被檢舉單手騎機車10秒，被依違反道路交通管理處罰條例「以其他危險方式駕車」裁罰1萬2000元，洪不服提行政訴訟；桃園地院審酌，法規中把「蛇行」、「其他危險方式駕車」並列，洪單手騎車雖不當，但並未左搖右晃或亂加速，認為不構成危險駕駛，撤銷原處分。

警方調查，當晚6點多騎車行經蘆竹區龍安街，經檢舉單手騎車，蘆竹警分局認定有「以危險方式在道路上駕駛機車」舉發，桃園市交裁處裁罰1萬2000元罰鍰，記違規點數3點，還得參加道路交通安全講習，洪不服提行政訴訟。

他主張，自己從事飛機噴漆，當天因工扭傷左手拇指，原本用雙手騎車，後來路面震動手指不舒服，所以才放進口袋，但騎車過程沒有蛇行，車速也很緩慢，也注意前方車輛，並未有影響他人安全的危險行為，且目前半工半讀，處罰金額過於沉重。

交裁處指出，依檢舉影片洪騎車時把左手插入口袋，過程長達10秒以上，很可能因失去平衡摔車波及旁人，具有高度潛在之危險性，若遇到突發狀況也難以採取安全措施，而既然他自稱左手不適，更應該立刻停車，改以其他交通工具代步，因此「以危險方式在道路上駕車」違規事實明確。

桃園地院審酌，法條中「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，將「蛇行」、「其他危險方式駕車」並列，而雖未就「其他危險方式駕車」予以定義，屬於不確定法律概念，但既然跟「蛇行」並列處罰條件，就必須以駕駛人行為與蛇行所造成危險相當。

且根據檢舉畫面，洪雖把左手放在口袋中，但騎車速度平穩，並無左搖右晃情況，兩旁機車也無刻意迴避行為，且洪在過彎時和前車保持距離，沒有刻意加速超車、蜿蜒不穩，洪單手騎車行為雖然不當，但仍不符合道交條例要件，撤銷原處分。