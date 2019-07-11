親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

打職棒，讓專業的來！期待Lamigo 2.0

單手騎車10秒遇檢舉魔人挨罰1萬2 法院替他撤單

2019-07-11 19:23聯合報 記者曾健祐╱即時報導

洪男單手騎車被檢舉挨罰1萬2000元，法院審理後撤銷罰單。記者曾健祐／攝影
洪男單手騎車被檢舉挨罰1萬2000元，法院審理後撤銷罰單。記者曾健祐／攝影
分享
桃園洪姓男子去年11月1日被檢舉單手騎機車10秒，被依違反道路交通管理處罰條例「以其他危險方式駕車」裁罰1萬2000元，洪不服提行政訴訟；桃園地院審酌，法規中把「蛇行」、「其他危險方式駕車」並列，洪單手騎車雖不當，但並未左搖右晃或亂加速，認為不構成危險駕駛，撤銷原處分。

警方調查，當晚6點多騎車行經蘆竹區龍安街，經檢舉單手騎車，蘆竹警分局認定有「以危險方式在道路上駕駛機車」舉發，桃園市交裁處裁罰1萬2000元罰鍰，記違規點數3點，還得參加道路交通安全講習，洪不服提行政訴訟。

他主張，自己從事飛機噴漆，當天因工扭傷左手拇指，原本用雙手騎車，後來路面震動手指不舒服，所以才放進口袋，但騎車過程沒有蛇行，車速也很緩慢，也注意前方車輛，並未有影響他人安全的危險行為，且目前半工半讀，處罰金額過於沉重。

交裁處指出，依檢舉影片洪騎車時把左手插入口袋，過程長達10秒以上，很可能因失去平衡摔車波及旁人，具有高度潛在之危險性，若遇到突發狀況也難以採取安全措施，而既然他自稱左手不適，更應該立刻停車，改以其他交通工具代步，因此「以危險方式在道路上駕車」違規事實明確。

桃園地院審酌，法條中「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」，將「蛇行」、「其他危險方式駕車」並列，而雖未就「其他危險方式駕車」予以定義，屬於不確定法律概念，但既然跟「蛇行」並列處罰條件，就必須以駕駛人行為與蛇行所造成危險相當。

且根據檢舉畫面，洪雖把左手放在口袋中，但騎車速度平穩，並無左搖右晃情況，兩旁機車也無刻意迴避行為，且洪在過彎時和前車保持距離，沒有刻意加速超車、蜿蜒不穩，洪單手騎車行為雖然不當，但仍不符合道交條例要件，撤銷原處分。

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

加拿大美師酒駕被抓 稱「不知在台灣不能喝酒騎車」

2019-07-11 19:22

不理妻子罹癌送急診 岳母控告女婿涉遺棄

2019-07-11 17:25

媽媽過世 弟弟瞞著姊姊領走40萬元存款判刑2月

2019-07-11 17:15

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

虐嬰業者以「菁寶貝」名義招生？北市府：若違法必開罰

2019-07-11 15:26

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

經營六合彩上訴稱又老又窮 法官給他緩刑

2019-07-11 14:09

阿嬤帶孫上公車摔到腦震盪 沒抓扶手結果求償不成

2019-07-11 14:08

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

戴安全帽、掛贓車牌犯案 台中娃娃機大盜落網

2019-07-11 12:11

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

長蟲義大利麵挑掉重賣無罪 見豐老闆改判3年

2019-07-11 11:34

醉男開瓦斯恐嚇全家一起走 警攻堅他持刀挾持友人

2019-07-11 10:40

辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

子宮外孕只打針 病人死 醫判刑

2019-07-11 00:19

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

行竊失風殺3長輩 判無期

2019-07-11 00:00

嘉義縣涉賄議員王焜玄 150萬交保

2019-07-10 23:30

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

美麗新董座黃世杰盜蓋妻子章貸款1億 判無罪

2019-07-10 19:07

獨／非法經營投顧授課 「軍師」遭判刑

2019-07-10 18:25

花蓮鐵警將增編人力 立委蕭美琴關切值勤空間

2019-07-10 18:04

高公局處長秘書偷登長官帳密 替自己補加班

2019-07-10 17:46

唐鳳胞弟強吻4歲女童4次 被害家屬出庭不願和解

2019-07-10 17:16

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

築夢關懷生命協會私吞愛心財 帶班組長最重判2年10月刑

2019-07-10 16:34

警副局長親訪 鼓勵第一線冒險犯難警察同仁

2019-07-10 15:33

弒親逃死刑 合議庭認凶嫌經矯治有社會化可能性

2019-07-10 15:31

嘉義縣議員當選人王焜玄交保：相信司法會還清白

2019-07-10 15:30

法務部成立指揮中心 科技查賄展決心

2019-07-10 15:07

賄選被判當選無效 嘉縣議員當選人王焜玄交保將補宣誓

2019-07-10 14:39
看更多

熱門文章

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

疑缺錢花用 約女到摩鐵逼問提款密碼再勒斃

2019-07-10 20:46

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

轉傳蘇貞昌擲筆影片 調局主管被拔官

2019-07-11 00:02

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

追捕襲警犯 警埋伏山區半年吃足苦頭

2019-07-11 01:22

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

2019-07-10 23:54

酒後衝突反嗆警 員警噴辣椒水制伏4男

2019-07-11 07:08

左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42

飲彈斃命 襲警亡命徒下場都慘

2019-07-11 01:44

摩鐵勒斃女伴 電前妻「下個就是妳」

2019-07-11 00:12

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

未幫清償學貸又騙感情 女學生恐嚇補習班老師

2019-07-11 12:04

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

男大生離家10日獨坐路邊飲水充飢 警尋回母淚崩

2019-07-11 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top