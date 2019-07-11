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海巡成立醫療照護基金 慰問因公殉職同袍遺族

2019-07-11 17:55聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

「海巡人員醫療照護公益信託基金」由海巡署協助「中華民國海巡之友總會」順利成立。海巡署長陳國恩今天前往探視去年12月5日執行空勤吊掛海上救援任務卻因公殉職的小隊長柯博承遺族，除了致贈5萬元慰問金外，並表示海巡署將持續照護同仁生活，讓同仁心無旁鶩，全心全力執行各項勤務，回應社會對海巡的期待。

陳國恩表示，7月4日鐵路警察局警員李承翰不幸因公殉職，海巡署也同感哀悼，同時召開視訊會議，指示全國各海巡機關主官、主管，就執勤同仁人力配置、裝備及教育訓練等面向檢討策進，及頒行「海洋委員會海巡署強化執勤安全指導作為」，落實各項安全措施。

此外，因應今年6月21日「海岸巡防法」修正，增訂海巡機關人員職權行使，準用「警察職權行使法」規定，海巡人員實施檢查、驅離、登臨等作為時，得以強制力實施。海巡署說，透過「海巡人員醫療照護公益信託基金」的成立，針對海巡人員因公涉訟案件，海巡署將給予同仁最有力的保障與支持，海巡署期勉同仁勇於任事，嚴正執法！

陳國恩說，今日探望柯小隊長遺族，除在表達海巡署對柯小隊長遺族的關懷外，對他英勇犯難精神，海巡署全體同仁都銘感於心，也間接催生海巡公益信託基金成立，所以由柯小隊長遺族作為基金首位慰問對象，更顯意義非凡。

陳國恩表示，海巡署為軍警文併用機關，依組織法規定，各類人員各依其身分適用法令，而有不同的照護制度。這個公益信託目的，在於彌補目前政府有限的醫療照護及安置就養資源，同時給予現職人員更多元、完善的照護。

陳國恩特別要感謝海巡之友總會最高顧問葉國一，承諾捐贈新台幣5000萬元作為基金，並先期捐助1500萬元入戶。未來海巡署將把每一筆來自社會各界的善心款項，發揮最大效益，讓所有海巡人員都能勇於任事、無後顧之憂。

海巡署長陳國恩探視柯小隊長遺族。圖/記者廖炳棋翻攝
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海巡署長陳國恩探視柯小隊長遺族。圖/記者廖炳棋翻攝
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