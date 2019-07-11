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媽媽過世 弟弟瞞著姊姊領走40萬元存款判刑2月

2019-07-11 17:15聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市黃姓男子在母親過世後，冒用媽媽名義領走40萬元存款。他的姊姊提告，法院依偽...
基隆市黃姓男子在母親過世後，冒用媽媽名義領走40萬元存款。他的姊姊提告，法院依偽造文書罪將黃男判刑2月。記者邱瑞杰／攝影
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基隆市黃姓男子在母親過世後，冒用媽媽名義領走40萬元存款。他的姊姊要找他商議繼承事宜時聯絡不上，得知存款已被他領走提告，檢方依偽造文書罪嫌起訴。黃出庭時說，領出的錢多用於媽媽喪葬費，法官認為黃是便宜行事才觸法，判刑2月，宣告緩刑2年，但須支付公庫5萬元。

判決指出，黃母在去年5月30日死亡，黃姓姊弟同為繼承人。黃男利用保管媽媽存摺及印章的機會，6月12日上午自行前往信用合作社，冒用媽媽名義填寫取款憑條及蓋用媽媽印章，領走戶頭內的40萬元。

黃的姊姊後來想找弟弟商議繼承事宜，發現弟弟都不接聽她的電話，經向信用合作社查詢媽媽存款明細，才知已被弟弟提走40萬，控告弟弟偽造文書罪。基隆地檢署偵查時，黃男承認冒用母親名義提領存款，檢方依法起訴。

法院審理時，黃解釋提領的40萬，分別用於媽媽生前的醫藥費及喪葬費等開銷。法官檢視黃男提出的單據共37萬3333元。

法官認為，黃男並無前科，犯罪動機自承是為處理母親後事，媽媽的錢都是用在他的媽媽身上，只為圖一時方便才。因犯罪情節並非嚴重，危害不大，審酌黃的家庭經濟及生活狀況，判刑2月，緩刑2年。全案可上訴。

媽媽偽造文書基隆
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