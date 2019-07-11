虐嬰業者以「菁寶貝」名義招生？北市府：若違法必開罰

2019-07-11 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



先前因虐嬰被停業的「我們的連鎖托嬰中心」，近期冠上「菁寶貝托育聯盟」的名義，對外重新招生及徵才。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 先前因虐嬰被停業的「我們的連鎖托嬰中心」，近期冠上「菁寶貝托育聯盟」的名義，對外重新招生及徵才，台北市社會局表示，目前尚未收到「菁寶貝」立案申請，並非合法機構，強調業者若以菁寶貝名義收托，「一定開罰」。

時代力量台北市議員林穎孟也在臉書上表示，根據家長提供的資訊，「我們的托嬰中心」疑似冠上「菁寶貝托育聯盟」的名義對外招生，讓人誤會為新機構，有廣告不實的嫌疑；認為公平會應立即介入調查，如有違法立刻開罰並且禁止業者繼續混淆視聽。

林穎孟指出，在公平會調查結果出來前，要提醒家長，簽約的時候要注意機構有沒有合法立案，根據兒少法的規定，雖然這個聯盟沒有合法立案，但若最後簽約單位是用依法立案的機構名稱來簽約，那以現行法令來說並未違法，社會局不會予以裁罰。

關於涉及名稱標示不清的部分，林穎孟說，已要求社會局必須給予行政指導，避免誤導家長及求職者。

社會局也表示，依兒少法規定，私人或團體辦理兒童及少年福利機構，要向主管機關申請設立許可，目前「菁寶貝」並未立案申請，也沒有任何連鎖系列托嬰中心申請變更設立名稱，若違法以「菁寶貝」名義收托，將依兒少法第105條或第108條進行裁處，罰款6萬至30萬元。