經營六合彩上訴稱又老又窮 法官給他緩刑

2019-07-11 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



周姓男子8年前經營六合彩賭博被判刑4月，易服社會勞動完畢，去年底又被查獲經營六合彩，檢察官聲請簡易判決，被判刑5月。周上訴說，他是低收入戶，易科罰金15萬太多，也無體力服社會勞動，請求判輕一點。基隆地院審結，認為周已悔悟，不法獲利不多，宣告緩刑，但須支付國庫6萬元。

判決指出，周男（69歲）去年11月1日到8日在基隆住處，設置簽單供不特定人簽注六合彩。警方持搜索票查扣2000元賭金等證物，依賭博罪嫌將周送辦。檢警偵查時，周承認犯行，檢察官偵結聲請簡易判決處刑。

基隆地院簡易庭法官認為，周8年前就因賭博罪被判刑4 月，竟未因而記取教訓，再次不思循正當途徑賺取財富，助長賭博歪風及投機僥倖心理，判刑5月。

周上訴指出，提供六合彩簽注的房子是親戚提供，他患有慢性阻塞性肺病，沒有工作能力，是低收入戶獨居老人，仰賴政府低收補助過活，因無其他收入才經營六合彩。他知道自己做錯了，希望能判輕一點或給予緩刑。