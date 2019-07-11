親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

八年級生問為何要買房？ 他不買房要年輕人逆向操作

經營六合彩上訴稱又老又窮 法官給他緩刑

2019-07-11 14:09聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

周姓男子8年前經營六合彩賭博被判刑4月，易服社會勞動完畢，去年底又被查獲經營六合彩，檢察官聲請簡易判決，被判刑5月。周上訴說，他是低收入戶，易科罰金15萬太多，也無體力服社會勞動，請求判輕一點。基隆地院審結，認為周已悔悟，不法獲利不多，宣告緩刑，但須支付國庫6萬元。

判決指出，周男（69歲）去年11月1日到8日在基隆住處，設置簽單供不特定人簽注六合彩。警方持搜索票查扣2000元賭金等證物，依賭博罪嫌將周送辦。檢警偵查時，周承認犯行，檢察官偵結聲請簡易判決處刑。

基隆地院簡易庭法官認為，周8年前就因賭博罪被判刑4 月，竟未因而記取教訓，再次不思循正當途徑賺取財富，助長賭博歪風及投機僥倖心理，判刑5月。

周上訴指出，提供六合彩簽注的房子是親戚提供，他患有慢性阻塞性肺病，沒有工作能力，是低收入戶獨居老人，仰賴政府低收補助過活，因無其他收入才經營六合彩。他知道自己做錯了，希望能判輕一點或給予緩刑。

基隆地院刑事庭審理後，認為簡易庭法官判決沒有錯誤，量刑也妥適，應予維持。只是周犯後態度良好，雖二度經營六合彩賭博被捕，但時隔近8年。考量本次經營一周即被查獲，時間不長、規模不大，且是年近七旬低收入戶，相信二度歷經偵審程序及判刑當知警惕，無再犯之虞，宣告緩刑3年定讞。

周姓男子經營六合彩賭博被判刑5月，上訴指是低收入戶，請求判輕一點。基隆地院認為周...
周姓男子經營六合彩賭博被判刑5月，上訴指是低收入戶，請求判輕一點。基隆地院認為周已悔悟，不法獲利不多，宣告緩刑，但須支付國庫6萬元。記者邱瑞杰／攝影
分享

夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

阿嬤帶孫上公車摔到腦震盪 沒抓扶手結果求償不成

2019-07-11 14:08

進藥局十分鐘後車不見 女子報警300公尺尋獲才知是烏龍

2019-07-11 14:06

坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

戴安全帽、掛贓車牌犯案 台中娃娃機大盜落網

2019-07-11 12:11

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

長蟲義大利麵挑掉重賣無罪 見豐老闆改判3年

2019-07-11 11:34

醉男開瓦斯恐嚇全家一起走 警攻堅他持刀挾持友人

2019-07-11 10:40

辱警「撿角」還嗆要找民代處理 拖吊司機處拘役20日

2019-07-11 10:21

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

子宮外孕只打針 病人死 醫判刑

2019-07-11 00:19

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

行竊失風殺3長輩 判無期

2019-07-11 00:00

嘉義縣涉賄議員王焜玄 150萬交保

2019-07-10 23:30

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

美麗新董座黃世杰盜蓋妻子章貸款1億 判無罪

2019-07-10 19:07

獨／非法經營投顧授課 「軍師」遭判刑

2019-07-10 18:25

花蓮鐵警將增編人力 立委蕭美琴關切值勤空間

2019-07-10 18:04

高公局處長秘書偷登長官帳密 替自己補加班

2019-07-10 17:46

唐鳳胞弟強吻4歲女童4次 被害家屬出庭不願和解

2019-07-10 17:16

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

築夢關懷生命協會私吞愛心財 帶班組長最重判2年10月刑

2019-07-10 16:34

警副局長親訪 鼓勵第一線冒險犯難警察同仁

2019-07-10 15:33

弒親逃死刑 合議庭認凶嫌經矯治有社會化可能性

2019-07-10 15:31

嘉義縣議員當選人王焜玄交保：相信司法會還清白

2019-07-10 15:30

法務部成立指揮中心 科技查賄展決心

2019-07-10 15:07

賄選被判當選無效 嘉縣議員當選人王焜玄交保將補宣誓

2019-07-10 14:39

興航內線案 前董座林明昇不起訴

2019-07-10 14:19

路坑放6天害騎士摔死 屏東縣府怪罪包商遭打臉

2019-07-10 14:14

重機被誤認白牌車 黑色賓士爆罵五字經還倒車衝撞

2019-07-10 13:38

影／國道自撞護欄 駕駛竟對友人說：等一下說是你開的

2019-07-10 13:06

女博士偽造UCLA畢業證書 應徵國立大學教職獲緩刑

2019-07-10 12:55

外籍女看護被性侵 宜蘭地檢署墊40萬慰撫金

2019-07-10 12:22

經紀人私占5千萬作品不還 知名聾啞雕塑家打官司勝訴

2019-07-10 11:38
看更多

熱門文章

疑缺錢花用 約女到摩鐵逼問提款密碼再勒斃

2019-07-10 20:46

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

兩年來首例！除夕夜燒死6家人 凶手翁仁賢今判死刑定讞

2019-07-10 16:39

下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊

2019-07-10 17:11

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

19歲小鮮肉急送友就醫出車禍 遭撞休旅車衰吃罰單

2019-07-10 16:10

外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消頂烈陽苦勸11小時仍僵持

2019-07-10 17:31

嬰兒小被圖案超吸睛 看到的網友都喊餓

2019-07-10 17:09

翁仁賢燒死家人死刑定讞 最高法院：除了死刑別無選擇

2019-07-10 17:08

男大學生墾丁溺水失蹤 海空持續擴大搜尋

2019-07-10 18:39

曾被陳宏宗槍擊三槍逃過死劫 前所長王者音：因果報應

2019-07-10 16:41

燒死6家人判死刑定讞 翁仁賢曾嗆：追殺你們幾個輪迴

2019-07-10 16:44

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

瘦男硬拉壯女野外嘿咻 她怒控：沒戴套硬跨到我身上

2019-07-10 16:50

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

槍擊要犯被警擊斃 鄰居看新聞訝異：他人很客氣

2019-07-10 16:22

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

撞上側翻逆向而來的水泥車 駕駛被依過失致死送辦

2019-07-10 18:01

氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31

撿回一命！要犯陳宏宗子彈在頭盔跑半圈 特警僅擦傷

2019-07-10 16:43

R P中間塞鐵軌 鐵警警徽神似R.I.P

2019-07-10 17:24

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

法官認定太像了 迪士尼「小公主蘇菲亞」商標恐撤

2019-07-10 19:22

追捕襲警犯 警埋伏山區半年吃足苦頭

2019-07-11 01:22

運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39

影／要犯陳宏宗攜2槍27發子彈 嘉義犯案前先被警擊斃

2019-07-10 15:47

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

2019-07-10 23:54

查蘇揆摔筆影片造假 葉毓蘭：找元兇即可，放過手殘族

2019-07-10 16:01

轉傳蘇貞昌擲筆影片 調局主管被拔官

2019-07-11 00:02

台中市長盧秀燕探視受虐女嬰 成立捐款專戶

2019-07-10 19:00

左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

酒後衝突反嗆警 員警噴辣椒水制伏4男

2019-07-11 07:08

身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

轉傳蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長改派非主管職

2019-07-10 17:31

飲彈斃命 襲警亡命徒下場都慘

2019-07-11 01:44

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top