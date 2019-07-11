阿嬤帶孫上公車摔到腦震盪 沒抓扶手結果求償不成

2019-07-11 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



台北市一名阿嬤去年帶孫子搭公車，未料司機駕車剛起步又臨時煞車，導致祖孫兩人跌倒，阿嬤全身多處受傷，還有腦震盪，她到法院提告要求司機、客運公司賠償25萬元餘元。台北地方法院認為，阿嬤和孫子沒有抓好扶桿，且當時時速僅5到10公里，難認司機有過失，判阿嬤敗訴，拿不到賠償金，仍可上訴。

阿嬤提告主張，她去年初帶孫子一起搭公車，未料兩人上車後，司機沒有注意兩人未站穩，就馬上加速又突然緊急煞車，導致她和孫子跌倒，她又因背對車頭，從走道摔到前門處，手中的物品都損毀，她頭部有外傷、腰椎骨折，還有腦震盪，要求司機和客運公司賠償醫藥費、精神慰撫金等，共25萬餘元。

司機和客運公司抗辯，檢方調查後認為他沒有任何過失責任，也處分不起訴，認為阿嬤求償沒有理由；客運公司則認為，若要求乘客全部都要坐著才能開車，有違常理，且司機沒有責任，公司也無需負賠償責任。

法官勘驗公車上監視錄影畫面，當時阿嬤上車後告訴孫子「扶好」，兩人也分別握著扶桿，但司機打方向燈左轉起步，被其他車輛按喇叭，阿嬤和孫子離開原本站立的位子，也沒有抓緊扶桿，往公車後方前進，最後司機煞車，兩人跌落走道。