懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



網傳影片指行政院長蘇貞昌疑出席鐵路警察李承翰的告別式，簽名摔筆，調查局高雄市調查處前副處長顏正義被爆轉傳，調查局人事懲處將顏改派台南市調查處專門委員；法務部長蔡清祥今天表示，身為前任調查局長，對於同仁面對假訊息的處理方式，感到非常痛心。

蔡清祥說，他與調查局長呂文忠雖然不是基層調查員出身，但都是一個人隻身進入調查局，與大家一起努力工作，大家也看到了他們的真誠，願意接納他們、把他們當作是一家人，他與呂文忠都認為一日調查員終身調查員，很高興成為展抱家庭的一員。

蔡清祥表示，他與呂文忠為調查局爭取預算，為大家改善工作環境，希望把這個團體導向中間，改變體質，成為國家的調查局，是人民信任的調查機關，但少數的同仁，對於工作認知不清，輕率打碎大家的努力，破壞很容易，要再重建又不知要費多少時間。

蔡清祥說，「做錯了，就立刻改過」，希望調查局同仁能夠痛定思痛，加倍努力，在展開查察賄選的時刻，更應該保持行政中立，公平公正的執法，身為打擊假訊息的第一道防線，相信調查局一定能夠為國家社會肩負起這個重任。

臉書粉專「只是堵藍」日前貼出一張LINE截圖，顯示顏正義的LINE帳號，PO出疑似和網傳蘇貞昌簽名摔筆相同影片，及文字「殉職員警的會場，你不願意來就別來…」；「只是堵藍」也點名「疑似高雄市調處副處長」，更批評「這種造謠真的很消費死者，而且還疑似檢調人員，有這種政治立場應該是少數，但這實在很不應該」等。