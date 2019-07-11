坐輪椅老翁過行人穿越道 遭騎士撞死家屬獲賠301萬

2019-07-11 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



外籍看護「諾兒」2月初，推著坐輪椅的林姓老翁，前往豐原醫院看診，途經圓環東路行人穿越道，被張婦騎機車撞死，事後雙方達成調解，由張婦賠償被害人家屬301萬元，家屬表示願意原諒她，台中地院依過失致死罪將她判刑6月，緩刑2年。

判決書指出，張婦（54歲）2月2上午，騎機車沿中市豐原區安康路由東往西方向行駛，途經安康路與圓環東路交岔路口時，本應注意車輛行至行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人通過。

未料，張婦行經號誌管制交岔路口時，貿然左轉彎欲沿圓環東路由北往南方向行駛，適有外籍看護NUR HABIBAH「諾兒」推著林姓老翁乘坐輪椅，自同安街欲穿越圓環東路，再沿安康路由西往東方向步行前往豐原醫院看診。

「諾兒」推著輪椅，穿越圓環東路交岔路口的行人穿越道時，遭張婦騎乘機車碰撞，致林姓老翁及乘坐輪椅倒地，林受有創傷性顱內出血傷害，經送往豐原醫院救治，仍於當晚不治死亡。

法官審酌，張婦騎機車行經行人穿越道，疏未注意禮讓行人先行通過，肇事致林姓老翁死亡，被害人家屬遭受之傷痛誠難以彌補，所生危害重大，所為已對於被害人家屬造成難以回復之損害，張婦應負全部過失責任，而她犯後坦認犯行，並已與被害人家屬達成和解，獲被害人家屬原諒，遂宣告緩刑2年。