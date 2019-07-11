新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



空軍常備役黃姓二兵前年入海軍新兵訓練中心行教育訓練時，在某日單兵基本教練時打瞌睡，遭鄭姓教育班長糾正，沒想到他竟站三七步回嗆「刁難」，遭當日值星官喝令出列。黃姓二兵不滿在公共場合無顏面，出拳毆打值星官，遭橋頭地方法院依對上官施暴行罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。但檢方認為法院量刑太輕，恐讓部隊服從精神蕩然無存，上訴請求從重量刑。

橋頭地檢署檢察官收到判決後，立即依循「「軍法案件軍事機關訴訟全參與制度」，徵詢部隊意見，部隊認為黃姓二兵行為已嚴重影響部隊紀律、領導統御，請檢察官建請法官從重量刑。

檢方參酌部隊意見，也認定黃姓二兵違反紀律在先，還公然以暴行犯上，不僅嚴重損害部隊團結及部隊長領導統御，對外更產生負面宣示效果。橋頭地檢署認為，黃姓二兵違反代價過輕，將會讓部隊中賴以維繫的服從觀念蕩然無存，一旦長此以往，恐瓦解軍方有形、無形的戰力。

經綜合考量黃姓二兵前科、犯後態度及類似判決刑度，檢方認為該案量刑過輕，依法提起上訴。