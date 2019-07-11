長蟲義大利麵挑掉重賣無罪 見豐老闆改判3年

2019-07-11 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄檢調4年前查獲專營進口食品的見豐貿易及霖豐食品公司，涉竄改有效期限再賣給下游，甚至長蟲的義大利麵竟要員工挑出蟲，再重新包裝上市，一審依犯詐欺取財罪判2間公司實際負責人鄭女6年徒刑。高雄高分院認為「長蟲義大利麵」部分檢方舉證不足，今上午撤銷輕判鄭女3年，見豐罰金減半剩500萬元、霖豐免罰，全案可上訴。

二審認為，全聯福利中心當時下架8000多包疑長蟲的義大利麵，但一審認定見豐、霖豐回收賣出19萬多包，兩者數量差異很大，無法證明售出的都是有長蟲，也難確認義大利麵究竟是未售出即變質，或賣到全聯等通路後才變質，此外，檢方沒舉證長蟲義大利麵所造成的嚴重危害。

一審指出，鄭女為見豐貿易公司、霖豐食品公司的實際負責人，專從歐美地區等國外進口冷凍、調味及罐頭食品，還有義大利麵至國內批發，不過2011年間，就曾製造不實有效期限標籤，被法院判刑，宣告緩刑2年。

判決表示，仍在緩刑期間的鄭女無動於衷，2014年7月間起，就將過期的食品，以1折低價賣給知情的東海食品行，東海的王姓負責人及父母，便重新戳章或黏上不實效期，再用市價約4折轉售船務公司，讓海上船員吃下肚。見豐、霖豐也自行除去即期或過期食品的效期，再做新標籤，繼續賣給其他下游廠商、餐廳。

2015年6月間，見豐及霖豐從歐洲進口的義大利麵，於全聯福利中心上架時驚傳長蟲，回收包括「ARBELLA 」直條麵、蝴蝶麵、雙尖麵8000多包，鄭女等主管指示員工「目視方式」挑出椿象蟲，重新裝箱混充正常品，再銷往全省北、南部廠商。

不過鄭女一審時辯稱，有要求員工落實報廢程序，對於變質長蟲義大利麵，表示雖有部分長蟲，不代表下架的都有，更稱「如同米蟲、菜蟲一般，去除後並不影響其他完好部分的品質」，其他主管也不承認犯法，僅擔任行政、業務、司機等基層員工認罪。